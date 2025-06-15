性感網紅竟被下迷姦藥！參加派對嘔吐斷片 拍片勸女提高警覺

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香港01／ 撰文：喬納森
奧地利性感網紅自曝被下藥慘痛經歷！32歲馬里波薩（Vanessa Mariposa）在網上自揭早前到西班牙旅遊時，喝下3杯酒後出現劇烈嘔吐及無法行走狀況。示意圖／Ingimage
奧地利性感網紅自曝被下藥慘痛經歷！32歲馬里波薩（Vanessa Mariposa）在網上自揭早前到西班牙旅遊時，喝下3杯酒後出現劇烈嘔吐及無法行走狀況。示意圖／Ingimage

奧地利性感網紅自曝被下藥慘痛經歷！32歲馬里波薩（Vanessa Mariposa）在網上自揭早前到西班牙旅遊時，喝下3杯酒後出現劇烈嘔吐及無法行走狀況，疑被人在飲品中落「迷姦藥」，並劫去名牌手鐲及手機電話卡。馬里波薩拍影片講述經歷，勸告其他女士提高警覺：「不要輕信他人，也永遠不要讓飲料無人看管，請大家務必認真看待這種風險」。

在IG擁有80萬粉絲的32歲網紅兼真人Show明星馬里波薩（Vanessa Mariposa），早前上傳影片，分享自己在西班牙旅遊的痛苦經歷。她指當時與友人在馬略卡島參加一場屋頂派對，她在喝下3杯酒後，「突然身體感到非常不舒服，相信有事發生在我們身上」。

飲品加料劇烈嘔吐、頭暈斷片

馬里波薩又指，她與友人從未讓飲品離開視線，但她們的飲品似乎還是被人偷偷下了藥，她其後出現劇烈嘔吐、頭暈到無法行走等狀況，甚至斷片。馬里波薩形容自己當時極為危險，「我真的以為自己會死」，並透露身上的卡地亞手鐲和手機SIM卡都被偷走。

所幸當時她的伴侶盧卡（Luca）及另一名朋友察覺有異狀，將她們帶離現場返家，才讓馬里波薩逃過一劫。馬里波薩其後與朋友被緊急送醫治理，經醫生檢驗後證實她們體內含有迷姦藥成份。

拍片提醒女生提高警覺

馬里波薩強調，幸好朋友機警帶走她們，否則後果不堪設想，她因而分享這段經歷，提醒所有女生要提高警覺，「不要輕信他人，也永遠不要讓飲料無人看管。那天晚上可能會發生更糟的事，請大家務必認真看待這類風險」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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