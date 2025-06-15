大阪世博尼泊爾館遲到2個月 拚6月底開幕

2025年世界博覽會（大阪世博）開幕已經2個多月，仍有海外展館尚未開幕，唯一尚未開館的尼泊爾館終於有望在6月底、最遲7月上旬開幕，預計7月28日舉辦「國家日」。

尼泊爾駐日大使蘇貝迪（Durga Bahadur Subedi）接受「產經新聞」訪問時表示，尼泊爾館「最快會在6月底之前，最慢在7月上旬」開館。另外，尼泊爾的國家日原訂5月31日，當時因為尚未開館未能舉辦，將在7月28日補辦「尼泊爾日」。

蘇貝迪解釋，尼泊爾館建設緩慢的原因是「承接工程的尼泊爾管理公司陷入財務困難，加上工程原本就比較晚開始」等。據了解，管理公司拖欠支付款項給承包的日本建設公司。

根據蘇貝迪說法，尼泊爾和管理公司重新簽訂協議，對建設公司的工程款也大致結清。目前展館的內裝工程仍在進行，預計16日晚間重新開工。

他強調，「尼泊爾雖然小，但文化與自然資源豐富。雖然最晚開館，但將會是最精彩的展館」。