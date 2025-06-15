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「普亭打給我」川普：美國可能將涉入以伊衝突 他可當和事佬

前尼加拉瓜總統查莫洛夫人逝世 享壽95歲

中央社／ 聖約瑟14日綜合外電報導

尼加拉瓜總統、美洲第一位民選女性總統查莫洛夫人（Violeta Chamorro）今天凌晨在哥斯大黎加過世，享壽95歲。她的貢獻是為尼加拉瓜帶來和平，結束國內多年戰事。

綜合路透社與法新社報導，查莫洛夫人的夫婿佩德羅．何瓦金．查莫洛（Pedro Joaquin Chamorro）出身尼加拉瓜其中一大最顯赫家族，生前是「新聞報」（La Prensa）發行人兼總編。他於1978年遇刺身亡，外界普遍將兇手指向當時蘇慕薩（Anastasio Somoza）政權。

丈夫的遇害讓查莫洛夫人接掌報紙，最終投身政壇。

查莫洛夫人1989年代表反對派聯盟角逐尼加拉瓜總統，並以54%的得票獲勝，成為全美洲首位民選女性總統。

查莫洛夫人因代夫出征成為領袖，於1990到1997年但任尼國總統。1990年4月上任時，她接手的是一個面臨經濟衰退、貿易逆差、龐大外債和通膨失控的國家，儘管歷經多年內戰後致力推動區域發展與和平，但她任內施政始終受通膨失控等經濟困境所苦。

2018年中風後，查莫洛夫人因腫瘤及後續病痛纏身而淡出公眾視野。2023年10月她在持續接受醫療照護下移居哥斯大黎加，與流亡當地的兩名子女同住。她另一對子女則定居美國。

查莫洛夫人的子女們表示，母親將暫時安葬在哥斯大黎加首都聖約瑟（San Jose），「等尼加拉瓜恢復共和體制後，她的愛國精神才能在自由民主的土地上得到應有的敬重」。

尼加拉瓜1985年在強人奧蒂嘉（Daniel Ortega）主政時與中華民國斷交，查莫洛夫人上台後於1990年11月與中華民國復交，她任內曾來台訪問，並於聯合國大會時發言支持中華民國重返聯合國。2021年12月奧蒂嘉在重新當選尼國總統後再次與中華民國斷交並與北京復交。

尼加拉瓜 子女

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