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南非東開普省洪患尋獲更多罹難者 增至86人喪命

中央社／ 約翰尼斯堡14日綜合外電報導
南非東開普省部分區域近日遭到暴雨引發的洪災侵襲，救難人員今天又尋獲更多罹難者，使這場洪患造成的死亡總數增加到至少86人。圖／新華社
南非東開普省部分區域近日遭到暴雨引發的洪災侵襲，救難人員今天又尋獲更多罹難者，使這場洪患造成的死亡總數增加到至少86人。圖／新華社

南非東開普省部分區域近日遭到暴雨引發的洪災侵襲，救難人員今天又尋獲更多罹難者，使這場洪患造成的死亡總數增加到至少86人。

法新社報導，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）昨天視察東開普省（Eastern Cape），他說這場「慘烈災難」是氣候變遷造成。

南非警政部長麥互努（Senzo Mchunu）今天表示，他已接獲「東開普省整體死亡數已經增至86人」的消息。

拉瑪佛沙估計，暴雨和強風襲擊東開普省後，當地的洪患水位曾超過4公尺高。

東開普省許多民房、道路、學校及醫療機構遭洪水完全淹沒後，目前處於泥濘不堪的狀態。

受到洪患和土石流災情影響最嚴重的地方是東開普省的烏塔塔市（Mthatha），此處位於南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）以南大約800公里。

綠色氣候基金（Green Climate Fund）指出，南非相當容易受氣候變遷與氣候變異的影響，這些現象會增加極端天氣的頻率及強度。

洪水 氣候變遷 死亡 暴雨 土石流 南非

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