台灣與拉脫維亞智庫合推新書 聚焦歐洲對台政策

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中央社／ 維爾紐斯14日專電
「台灣重要性不容忽視」新書發表會於13日在維爾紐斯大學舉行，邀請維爾紐斯大學國際關係及政治科學研究所教授亞尼柳納斯（Tomas Janeliunas）（左）、LIIA研究員杜達（中）以及LIIA美國籍研究員莫爾（Jason C. Moyer）視訊加入演講與交流。駐拉脫維亞代表處提供／中央社
「台灣重要性不容忽視」新書發表會於13日在維爾紐斯大學舉行，邀請維爾紐斯大學國際關係及政治科學研究所教授亞尼柳納斯（Tomas Janeliunas）（左）、LIIA研究員杜達（中）以及LIIA美國籍研究員莫爾（Jason C. Moyer）視訊加入演講與交流。駐拉脫維亞代表處提供／中央社

拉脫維亞代表處與「拉脫維亞國際事務研究所」日前於拉脫維亞首都里加，及立陶宛首都維爾紐斯舉辦新書發表會，介紹雙邊合作出版的新書「台灣重要性不容忽視」，探討台灣在北歐與中東歐外交政策中的角色。

根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，出席里加發表會的包括拉脫維亞前福利部長埃格利蒂斯（Gatis Eglitis）、前駐聯合國大使傑格曼尼斯（Gints Jegermanis）、法國駐拉大使拉普努爾（Manuel Lafont Rapnoul）等政界、學界及外交人士。

「拉脫維亞國際事務研究所」（Latvian Institute of International Affairs, LIIA）所長布科夫斯基斯（Karlis Bukovskis）致詞表示，「台灣重要性不容忽視」一書是該所繼拉脫維亞歷史回顧專書後的第2本大型專書，籌備過程與台灣外交部合作密切且順利，開啟雙邊智庫合作的新模式，有助雙方持續深化交流。

駐拉脫維亞代表李憲章致詞表示，此書聚焦探討台灣與中東歐、北歐、歐盟及美國關係，充分反映當前地緣政治情勢，更具前瞻思維，可作為各國決策者及學者擬訂對台政策之重要參考。

李憲章指出，俄烏戰爭凸顯印太與歐洲安全局勢的連動，呼籲歐洲正視中國對台壓力，並關注台海和平穩定。他並祝賀拉脫維亞當選2026至2027年聯合國安理會非常任理事國。

發表會上，拉脫維亞前國防部長、前駐北約與法國大使列基斯（Imants Liegis）主持座談，邀請挪威特隆瑟大學副教授林宴（Marc Lanteigne）、赫爾辛基大學台灣教授陳玉文，以及LIIA亞洲研究計畫主任貝爾齊娜（Una Aleksandra Berzina-Cerenkova）3位作者與談。

與談人針對歐盟對台政策走向、一中政策的限制性解讀、北歐與台灣的雙邊合作機會，以及民主價值下的夥伴關係等議題發表意見。陳玉文舉芬蘭為例，指出部分歐洲國家對中政策過於自我審查，忽視與台發展務實關係的可能性。

LIIA研究員杜達（Dana Duda）也簡介台拉雙邊互動，建議未來可聚焦於資通訊產業、生物科技與打擊假訊息3大合作方向。

在場來賓踴躍提問，話題涵蓋台歐科技合作、印太戰略、無人機發展以及歐中與歐印關係等，討論氣氛熱絡。

駐拉脫維亞代表處指出，本書集結14篇來自台灣、拉脫維亞、立陶宛、芬蘭、加拿大、美國等多國學者的專文，評析各國與台灣的外交互動及未來展望，具學術與政策參考價值。

關係 美國 立陶宛 法國 拉脫維亞 外交部

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