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台灣在英宣傳赴台旅遊 倫敦鬧區現大型沉浸影音秀

中央社／ 倫敦14日專電
觀光署駐倫敦辦事處12至13日在倫敦鬧區推出台灣主題大型沉浸影音秀，推廣赴台旅遊。觀光署駐倫敦辦事處提供／中央社
觀光署駐倫敦辦事處12至13日在倫敦鬧區推出台灣主題大型沉浸影音秀，推廣赴台旅遊。觀光署駐倫敦辦事處提供／中央社

在劇院、餐廳、商場林立的倫敦鬧區地鐵站「托登罕宮路」一帶，平均每天逾20萬人次的路過行人近日都有機會欣賞鄰近地鐵站出口的開放式360度環繞影像台灣主題大型沉浸影音秀，了解赴台旅遊可探索的自然和人文風光。

英國近兩年穩居台灣觀光旅遊在歐洲最大客源，且赴台人次持續成長，今年第一季即較去年同期增長近3成。觀光署駐倫敦辦事處乘勝追擊，12至13日在鄰近「托登罕宮路」（Tottenham Court Road）地鐵站、2022年11月開幕後即迅速竄升為倫敦地標的Outernet London沉浸式影音展演空間，推出展現台灣美食、觀光旅遊景點和生活文化特色的大型影音秀，邀請英國民眾和來自世界各地的觀光客赴台體驗台灣魅力。

透過Outernet London規模在歐洲數一數二的多螢幕環繞影像，活動期間每天早上10時至晚間10時，路過行人都能駐足欣賞台灣城鄉美景、美食美飲等，彷彿身歷其境。觀眾掃描螢幕上的QR code、進入觀光署駐倫敦辦事處設置的台灣旅遊資訊網站，即有機會抽獎贏得倫敦—台北來回機票及特製台灣行程。

在12日的開幕晚會，與台灣合作近8年的英國旅行社總經理西葛（Ujjwal Sehgal）告訴中央社，他數週前才剛結束在台灣的踩點行程，他認為對英國旅客而言，赴台觀光3大「賣點」是美景、美食和人。

西葛是威士忌愛好者，此次赴台曾至位於宜蘭的噶瑪蘭（Kavalan）威士忌酒廠參觀。獲許多國際獎項肯定的噶瑪蘭威士忌在英國屬高價位商品；西葛說，他從產地台灣買了一瓶回英國，等不及要盡快呼朋引伴共享。另一項他也很想帶回英國的台灣特色產品是小籠湯包，他稱「實在好想帶著走」。

另一位與台灣有多年合作經驗的英國旅遊業者卡利亞（John Kalia）則對在宜蘭品嚐、體驗的櫻桃鴨料理和溫泉印象深刻，並稱只要泡溫泉20分鐘，即可感受明顯效果、皮膚顯得柔滑細嫩。

卡利亞也很喜愛充滿生命力的台灣廟宇文化。他另提到像台北這樣兼容現代城市風貌與自然景色的旅遊地點，會很受他的客戶歡迎。

駐英國代表姚金祥和觀光署駐倫敦辦事處林毓珊皆出席台灣影音秀開幕式，與現場的英國旅遊業者、網紅等交流推廣赴台旅遊的多元方式。

開幕式並提供滷味、鹽酥雞、米血糕、三杯蔬菜豆腐、鳳梨蝦球、鍋貼等台灣特色料理，以及分別以台灣威士忌和英國琴酒（gin）為基底，融合烏龍茶糖漿、荔枝果汁、生薑等材料的兩款台灣主題調酒，呈現台灣的豐富樣態與台英元素交融。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

透過沉浸式影音展演空間Outernet London規模在歐洲數一數二的多螢幕環繞影像，12至13日途經倫敦鬧區地鐵站「托登罕宮路」一帶的行人，皆能駐足欣賞台灣自然和人文風光。圖／中央社
透過沉浸式影音展演空間Outernet London規模在歐洲數一數二的多螢幕環繞影像，12至13日途經倫敦鬧區地鐵站「托登罕宮路」一帶的行人，皆能駐足欣賞台灣自然和人文風光。圖／中央社
觀光署駐倫敦辦事處近日在倫敦鬧區推出台灣主題大型沉浸影音秀，12日晚間開幕式提供台灣主題調酒，運用的台灣元素包括噶瑪蘭威士忌、烏龍茶糖漿、荔枝果汁。圖／中央社 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
觀光署駐倫敦辦事處近日在倫敦鬧區推出台灣主題大型沉浸影音秀，12日晚間開幕式提供台灣主題調酒，運用的台灣元素包括噶瑪蘭威士忌、烏龍茶糖漿、荔枝果汁。圖／中央社 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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