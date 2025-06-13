漫畫家預言日本7月5日大地震 日氣象廳長官再發聲

網路上廣傳一名日本漫畫家預言「2025年7月5日將有大地震侵襲日本」，此事在日本、香港等地流傳。對此，日本氣象廳長官野村龍一今天表示：「純屬謠言，完全不用擔心。」

日本放送協會（NHK）報導，香港等地謠傳「今年夏天日本將發生大地震、大海嘯」，此謠言導致日本國內各地連結香港之間的飛機航班陸續減班。

日本氣象廳長官（相當於氣象署署長）野村龍一今天在例行記者會上表示，「就現代科學來說，無法預知地震發生的時日、地點、規模大小，因此那樣的預言是謠言，完全不需擔心。」

野村說，「對於有些人被毫無根據的資訊耍得團團轉，我感到遺憾。我能理解人對於看不見的事會心懷不安，因此對那些人，以明確的科學觀點告訴他們『勿信謠言』，是很重要的。」

野村呼籲：「日本隨時隨地都有可能發生地震，平時就要做好防震的準備。」

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