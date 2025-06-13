塞內加爾前選美皇后赴土耳其整翹臀 醫美命喪手術台又一樁

塞內加爾前選美皇后恩迪亞（Ngone Ndiaye），雖然已經是選美認證的美女，卻還是不滿意自己的身材。日前她遠赴土耳其進行「巴西翹臀術」，沒想到就這樣客死異鄉。

據《美國太陽報》（The US Sun）報導，恩迪亞曾在2008年代表自己的縣市皮金，奪得「皮金小姐」（Miss Pikine）后冠。後來她移居法國，常在Instagram上分享時尚穿搭，在社群媒體上擁有近10萬粉絲。

恩迪亞告訴媽媽，自己要到土耳其「修復跟巴西翹臀術相關的問題」，沒想到抵達土耳其後就此失聯，家人才得知恩迪亞已經過世。她的遺體已經運抵塞內加爾，親友也在告別式上哀悼她的離世。

巴西翹臀術是將身體脂肪或填充物注射至臀部，使其更加豐滿圓翹，但若注射位置過深，就可能會導致血栓、感染、敗血症，甚至致命。土耳其近年因低廉的手術價格，吸引各國女性前往進行醫美手術，但卻屢屢傳出意外，安全性堪慮。

當地媒體指出，恩迪亞並非唯一的受害者。去年一月，英國一名26歲女子阿格利亞（Demi Agoglia）也是因巴西翹臀術，在土耳其喪命。38歲的英國女子道威爾（Hayley Dowell）同樣到土耳其進行巴西翹臀術，沒想到醫師直接在手術中離場，不只導致手術失敗，道威爾也在幾小時後因血栓死亡。