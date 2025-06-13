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台灣旅遊美食市集曼谷登場 邀泰國人體驗台灣味

中央社／ 曼谷13日專電

台灣交通部觀光署曼谷辦事處舉辦的「2025 Taiwan Day 台灣旅遊美食市集」近日在曼谷鬧區百貨公司登場，邀請泰國民眾品嘗台灣美食和體驗台灣文化。

「2025 Taiwan Day 台灣旅遊美食市集」10日到15日在曼谷的尚泰中央百貨公司（Central World）登場，觀光署曼谷辦事處今天舉行開幕活動，邀請泰國市場台灣觀光代言人、暱稱為Alek的泰國男星提拉德（Teeradetch Metawarayut）出席，吸引不少粉絲到場；Alek不藏私分享他探索台灣秘境馬祖的故事。

現場除了泰國民眾喜愛的台灣小吃如炸雞排、涼麵、臭豆腐、珍珠奶茶、和芋圓仙草凍外，還有旅行社展銷攤推出各種超值的台灣旅遊套裝行程。

此外，活動現場設置沉浸式互動區，線上連線屏東東港鎮海宮進行求籤祈福，讓泰國民眾親身感受台灣傳統信仰魅力。

泰國 曼谷 台灣人

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