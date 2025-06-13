快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

日本能源白皮書 善用再生能源核能追求發電多樣

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本政府今天彙整今年的「能源白皮書」，內容指出國際局勢大幅變化之際，不能過度依賴特定電力與燃料，以及最大程度善用再生能源核能等電力的重要性。

根據日本經濟產業省（簡稱經產省）的官網說明，「能源白皮書」是日本政府根據能源政策基本法第11條，提交給國會的能源供應相關政策概況的年度報告書。

日本放送協會（NHK）報導，今年的能源白皮書除介紹以歐美為主各國結合脫碳措施與加強產業競爭力趨勢，也提到日本致力在脫碳電力豐富的地區推動產業群聚，希望藉此活絡地方經濟、帶動成長。

另外，這份能源白皮書指出，俄烏戰事及中東緊張局勢升高等國際局勢劇變之際，為穩定日本能源供應，應致力建立不過度依賴特定發電來源或燃料的平衡電源組合，同時最大程度活用再生能源與核能等電力。

白皮書也提到為確保生產電動車（EV）等所須的銅、鋰、鈷、稀土等礦物資源，應與握有資源的國家建立關係；此外鑒於日本企業取得資源伴隨風險，政府提供資金協助將十分重要。

核能 日本 再生能源

延伸閱讀

解放軍挑釁？殲15被指「伴飛」日巡邏機、一度逼近45米

中國房東漲租2.6倍 停用電梯逼就範 驚動了日本首相

星宇航空股東會／張國煒：日本機票價格下滑 現在適合去日本玩

新聞分析：伊朗發展核能數十年 為何始終沒擁有核武？

相關新聞

章魚燒沒章魚！日本50年老店「漲價還換口味」 淚曝心酸原因

老婆餅沒有老婆，菠蘿包沒有菠蘿，大家都一定知道啦，但你有沒有想過，現在就連章魚燒，都已經沒有章魚？近年日本物價持續飆升，就連街頭的國民美食都開始抵擋不住。東京一間經營超過50年的小吃店，因貼出告示，表

打破汽車保養迷思！日媒提醒：「5習慣」恐讓愛車提前報廢

為了延長愛車壽命，許多駕駛會下意識做出一些看似「善意」的保養舉動，但日本「Best Car Web」專家提醒，若觀念錯誤，反而可能加速車輛老化、導致維修成本增加。以下整理5個常見但NG的保養迷思。

60歲後越吃越少 日營養師曝「蔬菜汁」煮飯：營養價值翻倍

隨著年齡增長，許多銀髮族常會出現「食慾不振」、「吃得少」、「做菜越來越費力」等問題。日本管理營養師森由香子提出，60歲以後即使少食，仍能透過簡單飲食技巧，達到均衡營養、預防疾病的目標。

南極冰層下驚見千年古老地貌！科學家：宛如開啟時光膠囊

科學家在南極東部冰層下，發現一片塵封逾3,400萬年的古老地貌，宛如打開一座被冰封的「時光膠囊」。研究團隊形容，該地區原本可能擁有森林、河流，甚至棕櫚樹，與今日嚴寒的南極景象形成強烈對比。

購物恐變貴？日擬取消外國人免消費稅 估年增410億稅收

日本朝野正研擬取消外國人在日本消費可免除消費稅的政策，執政黨自民黨內部研討會今天向黨內高層提交廢止免稅制度的提案。經估算...

活到老做到老！逾四成日本長者還在工作 寫歷史高

日本內閣府調查發現，有42.7％的年長者從事支薪工作，首次超過40％，其中半數以上都是為了收入，而繼續職場生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。