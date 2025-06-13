日本能源白皮書 善用再生能源核能追求發電多樣

日本政府今天彙整今年的「能源白皮書」，內容指出國際局勢大幅變化之際，不能過度依賴特定電力與燃料，以及最大程度善用再生能源與核能等電力的重要性。

根據日本經濟產業省（簡稱經產省）的官網說明，「能源白皮書」是日本政府根據能源政策基本法第11條，提交給國會的能源供應相關政策概況的年度報告書。

日本放送協會（NHK）報導，今年的能源白皮書除介紹以歐美為主各國結合脫碳措施與加強產業競爭力趨勢，也提到日本致力在脫碳電力豐富的地區推動產業群聚，希望藉此活絡地方經濟、帶動成長。

另外，這份能源白皮書指出，俄烏戰事及中東緊張局勢升高等國際局勢劇變之際，為穩定日本能源供應，應致力建立不過度依賴特定發電來源或燃料的平衡電源組合，同時最大程度活用再生能源與核能等電力。

白皮書也提到為確保生產電動車（EV）等所須的銅、鋰、鈷、稀土等礦物資源，應與握有資源的國家建立關係；此外鑒於日本企業取得資源伴隨風險，政府提供資金協助將十分重要。