章魚燒沒章魚！日本50年老店「漲價還換口味」 淚曝心酸原因

老婆餅沒有老婆，菠蘿包沒有菠蘿，大家都一定知道啦，但你有沒有想過，現在就連章魚燒，都已經沒有章魚？近年日本物價持續飆升，就連街頭的國民美食都開始抵擋不住。東京一間經營超過50年的小吃店，因貼出告示，表示章魚燒內已經再「沒有章魚」，章魚燒變成「香腸燒」，而引起網友熱烈討論。

根據《每日新聞》報導，一間位於東京荒川區經營超過50年的小吃店「寶來屋」，店內竟然貼上一張章魚燒內「沒有章魚」的告示，表示由於章魚的進貨價格高漲，將會用「香腸」代替章魚。對此店舖現年77歲的老闆長谷川雅子表示，自新冠疫情以來，不論是食材還是營運成本都不斷上升，「已經無法再用章魚來做章魚燒了」。因此改賣以香腸代替章魚的「香腸燒」。不過，即使香腸的成本較低，麵粉等其他原料的價格仍然上漲，令原本一盒售價180日圓（約新台幣40元）的章魚燒，在改為香腸版本後，價格仍需上調至200日圓（約新台幣45元）。

【悲報】タコ焼き屋さん、物価高によりタコをソーセージに変更



■創業50年 宝来屋

・コロナ後の物価高でコストが上がり過ぎてタコの継続使用が困難に

・コロナ以前はタコ入りで5個180円

→現在はタコがソーセージに変わったうえ200円に

・タコ好きの客は離れるも『噛みやすい』と子供やお年寄りに評判… pic.twitter.com/qoRteVZ5At — 滝沢ガレソ (@tkzwgrs) 2025年6月9日

章魚燒變成「香腸燒」後，長谷川表示雖然有些顧客都對此感到失望，認為「果然還是章魚比較好」，但香腸亦獲不少小朋友的好評，而其之所以會繼續售賣章魚燒，表示是因「有不少客人都是下班或放學後來光顧的，我希望能繼續以合理的價格，提供他們好吃的東西」。

根據帝國數據銀行發表的報告指出，受原材料價格上漲影響，日本各地以小麥粉為主的食品店普遍面臨營運壓力，當中以御好燒、炒麵及章魚燒等「粉類小吃」最為嚴重。而章魚燒店所面對的困難更加嚴峻，因為除了麵粉、雞蛋及人手成本上升外，章魚本身的價格也幾乎翻倍，其價格由2014年每100克277日圓，升至2024年5月的528日圓，甚至高於部分海產。

店舖的告示引起網友熱烈討論，有網民對此表示「那沒有章魚的章魚燒，應該繼續叫章魚燒嗎？」，但有不少網友對此亦表示理解指「香腸章魚燒更香更好吃」並表示其實章魚燒的重點是「醬汁和美乃滋」，內裡的材料都只是襯托，即使只有麵粉甚麼都沒有，都依然非常好吃。

但其實大家知不知道，章魚燒最初其實並沒有「章魚」？日本粉類美食協會會長熊谷真菜指出，章魚燒的前身是1930年代於大阪出現的「ラヂオ燒」（譯作「收音機燒」）。這種小吃因收音機盛行而得名，有人說是因其外形像極了收音機旋鈕，也有人說是因常在收音機攤位附近販售而得名。與現今的章魚燒不同，「收音機燒」最初使用的餡料是牛筋、蒟蒻及青豆等食材，當時並沒有加入章魚。直到後來受到兵庫縣明石地區玉子燒文化影響，章魚才逐漸成為餡料之一，從而變成大家現今所熟悉的「章魚燒」。

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文章授權轉載自《香港01》