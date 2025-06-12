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駐日代表處分享台灣米外銷 日網友喊「真好吃」

中央社／ 東京12日專電

日本面臨米荒、米價飆漲，台灣米與日本米口感相近，今年外銷日本量可望突破1萬公噸。駐日代表處官方X帳號分享台灣米「緣路」運往日本的情況，網友熱烈回應，紛紛表示「名字取得太好了」、「台灣米很好吃」，留言超過2300則。

日本出現稻米短缺與米價上漲之際，正是台灣擴大稻米外銷日本的機會。農業部陳駿季日前指出，1月至5月外銷日本的台灣米已達7759公噸，為去年同期的6倍以上，更為去年全年輸日數量近2倍，預計台灣米今年全年外銷日本數量可望突破1萬公噸。

台北駐日經濟文化代表處在官方X帳號發文，介紹從台南市出發的台灣米「緣路」，並附上堆滿白色米袋的照片，宣傳這款台灣米「幾乎與日本米同樣美味」，同時表示「希望能與日本的大家結緣，請多指教」。

這則發文引發網友熱烈討論，截至12日下午有超過1.6萬次轉發、2300多則留言。有網友說，「緣路這個名字取的真好啊」、「看到新聞好想吃吃看台灣的米！哪裡可以買到？」，還有人說「每當日本遇到重大事件時，台灣總是迅速提供協助，真的非常感謝」。

有網友曬出其他品牌的台灣米說，「我現在就是吃台灣的米，如果在店面看到你們這一款，我一定會買來試試看」。

還有許多日本網友對台灣的技術充滿信心，表示「考慮到穀物可能有毒性很強的黴菌毒素的風險，實在不想讓重要的主食裝在充滿濕氣的船艙裡運來，海外的乾燥技術是否可靠呢？讓人有很多擔憂。但如果是台灣就沒問題！很想吃吃看！」、「不知道為什麼，平常都會避開外國產的東西，但一想到是台灣的就覺得應該沒問題」。

許多吃過台灣米的網友也交換起電鍋煮飯心得。由於選擇購買台灣米的顧客愈來愈多，也有日媒提供水量教學。相較日本米，台灣米需要加更多水，大約是1杯米加1.2杯水的程度，就會符合日本人喜愛的黏糯口感。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府每年有77萬公噸外國米可以用免關稅方式進口，被稱為「最低進口配額（Minimum Access，MA）」，其中最多10萬公噸可以用公開招標方式販售。為了降低持續高漲的米價，日本農林水產省已經決定把進口米的招標時間從9月提前到6月，目前正在進行最終調整，首次招標預計為3萬噸。

陳駿季 農業部 稻米 日本 名字 台灣

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