打破汽車保養迷思！日媒提醒：「5習慣」恐讓愛車提前報廢

為了延長愛車壽命，許多駕駛會下意識做出一些看似「善意」的保養舉動，但日本「Best Car Web」專家提醒，若觀念錯誤，反而可能加速車輛老化、導致維修成本增加。以下整理5個常見但NG的保養迷思。

NG 1：下坡切入N檔省油？小心損壞變速箱

有駕駛習慣在長下坡時將自排車換入N檔，認為可降低阻力省油。但專家指出，自排車在D檔時，若完全放開油門，系統會自動調整噴油量，實際上比N檔空轉更省油。此外，N檔行駛時因無法驅動油壓幫浦，易造成自排變速箱內部潤滑不足，長期累積恐導致變速箱損傷。

NG 2：胎壓愈高愈省油？恐影響底盤壽命

不少駕駛為了省油，習慣將胎壓打高。但一般轎車建議胎壓約在220～240kPa，頂多上調10%為限。若超過建議值，會使避震系統承受更大衝擊，縮短懸吊與輪胎壽命，亦易導致偏磨、濕滑路面抓地力不足等危險。

NG 3：冬天發動後長時間暖車？反增積碳

許多駕駛仍維持老觀念，冬季發車後長時間怠速暖車。專家指出，現代車輛多採電子控制，怠速暖車30秒至1分鐘已足夠，長時間反而會增加油耗、排放與引擎內部積碳堆積。若想善待車輛，建議暖車後以平穩低速起步，讓機件在行駛中自然升溫。

NG 4：空調頻繁開關省電？反使壓縮機負擔加重

部分駕駛會在行駛間反覆切換冷氣AC開關，認為能節省油耗。事實上，現代壓縮機多配備自動離合器，會依冷媒壓力自動控制啟閉，頻繁手動開關反讓壓縮機工作週期延長。建議透過適當設定AUTO溫控、切換內外循環模式，穩定控溫與油耗表現。

NG 5：ATF終身免換？長期未換恐損變速箱

部分新車主打變速箱油（ATF）免更換，但專家提醒，多數車廠仍有建議更換里程，若長期未更換，ATF易因高溫氧化、積累金屬粉塵，造成變速頓挫、打滑、油路堵塞等問題。

避免過度保養，正確觀念才能讓愛車長壽

專家提醒，許多「好意」保養其實暗藏危機。例如，頻繁加滿油箱、將油箱口灌滿恐損傷碳罐；引擎不敢高轉速反使積碳堆積；長期未換機油卻突然進行內部清洗，恐導致雜質脫落阻塞油道。因此，專家呼籲，唯有具備正確保養觀念，才能真正延長車輛壽命、降低故障風險。