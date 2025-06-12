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巴西最高法院過半法官贊成 嚴加規範社群媒體

中央社／ 巴西利亞11日綜合外電報導

巴西最高法院今天有逾半法官，贊成加強規範社群媒體，這也成為中南美洲管制虛假訊息與仇恨性言論散播，具開創性的案例。

法新社報導，巴西最高法院正在試圖決定社群平台X、短影音平台TikTok、社群媒體Instagram（IG）與臉書（Facebook）的營運商承擔刪除非法內容的責任，以及他們若未配合相關規定，要如何受到制裁。

法官的最終裁決將會影響巴西上千萬名社群媒體用戶。

巴西一項有關網路的法令2014年生效，這項法令認定平台僅在忽視法院命令而未移除特定內容的情況下，才需要為發文引發的傷害負責。

然而，巴西最高法院11名法官之中的6人，贊成社群媒體業者要為此負起更多責任，也代表這些業者必須主動監看與移除有問題的內容，而非等待司法當局介入。

最高法院法官迪諾（Flavio Dino）今天在法庭表示：「以法院的立場，我們必須朝著有責任的自由與自由受規範邁進，這才是真正的自由。」

他也表示，如果不這麼做，就像「以遷徙自由之名，試圖成立一間不受規範的航空公司」。

科技公司谷歌（Google）在聲明中表示，修改這些規定「並無助於不受歡迎的內容在網路上流通」。

社群媒體 最高法院 巴西

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