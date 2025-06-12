購物恐變貴？日擬取消外國人免消費稅 估年增410億稅收

日本朝野正研擬取消外國人在日本消費可免除消費稅的政策，執政黨自民黨內部研討會今天向黨內高層提交廢止免稅制度的提案。經估算，外國觀光客2024年在日本免除的消費稅金額高達2000多億日圓，若廢除免稅將可大幅增加財源。

日本參議院選舉即將到來，朝野政黨爭相提出減輕日本家庭負擔的政策。為了增加財源而提出會增加選民負擔的增稅方案，恐不利於選情，作為替代方案，向外國人增稅的構想因此浮現，可能會被加入年底前的稅制改革討論議程。其中，最可能被檢討的就是對於居住在外國人士，在日本國內購買商品可以享有的消費稅免稅制。

自民黨最高顧問麻生太郎5月下旬舉行政策研討會，提出一份政策提案，主張原則上廢除消費稅免稅制度。朝日新聞報導，這份提案已於今天提交給自民黨高層。

日本國內因為物價高漲，導致消費意願降低，但訪日外國人卻出現在出境前轉賣免稅品的不正當行為，圖利金額近年來更是創下史上新高，日本國稅局在打擊這類欺詐行為方面成效甚微。

日本在1989年實施3%消費稅時，同步啟動外國人免除消費稅制度，只要是入境未滿6個月、沒有在日本定居者，經確認為本人後，就可以在免稅店購買免稅商品，條件是不可以在日本國內轉售。

當年，日本一年的外國遊客造訪人數為283萬人，但到了2023年已經增加至2506萬人，約為當年的9倍，透過免稅店免除的消費稅，總額達到約1600億日圓（約新台幣327億元）。

日本全國的免稅店，包括土產店、家電量販店、藥妝店等，截至2024年9月底共有6萬1392間。根據推估，2024年訪日觀光客的消費額達到8兆日圓以上，免除的消費稅額超過2000億日圓。

麻生5月在政策研討會上表示，「如果取消免稅，每年可創造2000億日圓稅收，值得審慎檢討」。

研討會今天向自民黨的稅制調查會長等人提交政策提案。提案內容指出，「外國人的爆買行為，並非日本追求的觀光立國形象」，主張廢除現行免稅制度。