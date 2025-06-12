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南極冰層下驚見千年古老地貌！科學家：宛如開啟時光膠囊

聯合新聞網／ 綜合報導
南極古老冰層首度展露在科學家面前。示意圖／ingimage
南極古老冰層首度展露在科學家面前。示意圖／ingimage

科學家在南極東部冰層下，發現一片塵封逾3,400萬年的古老地貌，宛如打開一座被冰封的「時光膠囊」。研究團隊形容，該地區原本可能擁有森林、河流，甚至棕櫚樹，與今日嚴寒的南極景象形成強烈對比。

根據英國「每日郵報」報導，這項最新研究刊登於國際期刊，調查範圍位於東南極的威爾克斯地區（Wilkes Land），面積約為1.2萬平方英里（3.1萬平方公里），相當於美國馬里蘭州大小。透過衛星影像與冰穿透雷達，團隊成功描繪出這片被超過一英里 (約1.6公里)厚冰層覆蓋的古地貌。

「我們彷彿看見冰層之下的另一個世界。」英國杜倫大學地理系教授賈米森（Stewart Jamieson）表示。這片地形包含3座長達75至105英里（約120至168公里）、寬達53英里（約85公里）的高地區塊，彼此間隔著寬達25英里（約40公里）、深近3,900英尺（約1.19公里）的峽谷，完整保留了遠古時期的地貌樣貌。

研究指出，這些地形可能在遠古超級大陸「岡瓦納大陸」（Gondwana）分裂時逐漸成形，並經由斷層運動分割成多個高地。當時的南極氣候溫暖濕潤，擁有茂密森林與流動河川，部分沿岸地區過去也曾發現棕櫚樹花粉，佐證該地曾有溫暖植被分布。

然而，隨著南極大陸緩慢漂移至南極圈，強烈的環繞洋流與大氣二氧化碳濃度下降，使地球整體氣溫驟降，最終形成今日廣袤的冰原。約在1,400萬年前，東南極冰蓋擴張至此，並自此將古地貌封存至今。

與一般會侵蝕地表的冰河不同，這片冰蓋屬於「冷基冰蓋」，冰層緩慢移動、幾乎固定不動，每年僅位移約16英尺（約4.8公尺），使地貌歷經千萬年仍保存完整。「南極冰層下的地形，比火星表面還要陌生。」賈米森教授形容。

新堡大學環境地球物理學教授羅斯（Neil Ross）補充指出，這項發現除有助理解冰蓋形成歷史，更對未來全球暖化可能引發的冰層退縮提供重要參考。研究團隊透過電腦建模模擬，發現部分地形在巨大冰重壓下已緩慢隆起約1,600英尺（約487.6公尺）。儘管在過去如上新世（約300萬年前）等暖化時期，南極部分區域曾短暫融冰，但這片古地貌始終未曾重見天日。

隨著全球暖化導致二氧化碳濃度升高，科學家警告，未來若冰蓋出現退縮，該區或有再次裸露的可能。不過，要鑽穿超過一英里的厚冰以直接取樣，仍需龐大的人力、時間與資源投入。賈米森表示，團隊將持續補足未被調查的區域，進一步描繪這片遠古南極大地的完整面貌。

暖化 南極

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