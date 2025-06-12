快訊

延押2個月！柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗提抗告 法院駁回確定

館長自曝汪小菲透過李進良牽線 2人今晚將在「麻六記」用餐

賴總統邀在野領袖18日共商國是 國民黨、民眾黨證實接獲來電

女性權益倒退？籲穿全身式布基尼 敘利亞新規引議

中央社／ 大馬士革11日綜合外電報導
敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）。圖／路透社
敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）。圖／路透社

敘利亞伊斯蘭主義新政府日前公告，女性在公共海灘時應身著全身式「布基尼」或其他遮蔽身體的泳裝；然而，官員否認有出手禁止任何西方海灘裝，並稱這項決策遭到誤解。

路透社報導，這個決定是敘利亞歷經超過13年內戰，自巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台、遜尼派伊斯蘭主義者在大馬士革（Damascus）掌權以來，首度針對女性穿著發布指導方針。

儘管臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）曾承諾會捍衛新敘利亞的自由，臨時憲法也保障婦女權利，但任何強制執行服裝規定的舉措都將被視為往更保守的統治方向邁進。

旅遊部9日頒布的法令指示說，公共泳池和海灘的遊客應「身穿得體的泳衣，注重公共禮儀和社會各階層的感受」。

法令呼籲「穿著較為端莊的泳衣」，並明確規定「應穿著布基尼（burkini）或更大範圍遮蔽身體的泳衣」。

四星級或以上的飯店和私人海灘、泳池和俱樂部則隸屬例外，法令說「正常的西式泳裝」一般是放行的，「只要遵守公共道德並在符合公眾品味的範圍之內」。

旅遊部官員表示，這項決策並未禁止在公共海灘穿著西式沙灘裝，「想穿著西式服裝入內的人是可以的，但我們開放穿著布基尼是為了順應社會上很大一部分人的需求」。

法令還說，男性沒有游泳時應身著上衣，且禁止在「泳池區、旅館大廳…或餐廳的公共區域」打赤膊。

服裝 敘利亞 伊斯蘭

延伸閱讀

【2025沖繩自由行】4天3夜不租車也OK！初夏必玩行程總整理，美麗海水族館＆阿波連海灘

北市衛生局泳池水質抽驗 僅2家次不合格

退休女老師海灘日光浴遭推土機輾斃 前夫靠iPhone定位尋屍

台東「天空之鏡」傳溺水 男高中生遭大浪捲走失蹤

相關新聞

唸出「台籍罹難者」之名：台人接力朗讀紀念碑，慰靈沖繩戰役

二戰終戰80週年，日本德仁天皇一家的慰靈之旅第二站來到沖繩縣。天皇一家先在6月4日造訪了沖繩戰役最後的激戰地點系滿市，慰問收納18萬人遺骨的納骨堂，以及銘刻超過24萬名罹難者姓名的石碑「和平之礎」，第二天一早又前往學童疏開（日文稱「学童疎開」）船「對馬丸」的慰靈碑及博物館，紀念這段在戰爭打到沖繩之前，為了疏散近1500名學童，卻遭美軍擊沉的悲劇。

女性權益倒退？籲穿全身式布基尼 敘利亞新規引議

敘利亞伊斯蘭主義新政府日前公告，女性在公共海灘時應身著全身式「布基尼」或其他遮蔽身體的泳裝；然而，官員否認有出手禁止任何...

太陽系外行星成像 氣態巨行星圍繞運行

太陽系外行星的獨特之處，在詹姆斯韋伯太空望遠鏡下大揭密！近期，巴爾的摩太空研究團隊發現一顆年輕類太陽恆星YSES-1，其位於太陽系之外並有兩顆氣態巨行星圍繞運行。科學家強調，YSES-1系統可為大氣物理的形成提供重要資訊，以加深對系外行星的理解。

預算犧牲品？物價飆漲 日小學午餐「一塊唐揚雞」寒酸惹爭議

根據日媒「朝日新聞」報導，福岡市某小學日前一份僅含「一塊炸雞」的學校營養午餐在社群平台X上引發熱議，有網友直言「太寒酸」、「令人心酸」。

新生兒人數預測嚴重失準 日本人口危機恐提早爆發

數據顯示，日本政府對新生兒人數的預測過度樂觀、嚴重失準，人口危機可能會比預期提前15年爆發。經濟學家呼籲，當局須根據更現...

全球熱烘烘！上月創全球5月有紀錄以來第2熱 僅次於去年

歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，2025年5月創全球有紀錄以來第2熱的5月，無論是陸地或海洋皆如此，全球升溫持續成為新常態

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。