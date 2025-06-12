太陽系外行星成像 氣態巨行星圍繞運行

太陽系外行星的獨特之處，在詹姆斯韋伯太空望遠鏡下大揭密！近期，巴爾的摩太空研究團隊發現一顆年輕類太陽恆星YSES-1，其位於太陽系之外並有兩顆氣態巨行星圍繞運行。科學家強調，YSES-1系統可為大氣物理的形成提供重要資訊，以加深對系外行星的理解。

YSES-1類太陽恆星

《新聞週刊》報導，詹姆斯韋伯太空望遠鏡發現，由沙塵組成的塵埃雲覆蓋著一顆巨大行星，以及另一顆可能存在多衛星原行星盤的巨大行星，兩者都圍繞著距離地球僅310光年的一顆年輕類太陽恆星YSES-1運行。

根據巴爾的摩太空望遠鏡科學研究所 (STScI) 觀測，由於只有少數系外行星可以直接成像，因此YSES-1系統可為大氣物理的形成提供重要資訊。此外，這兩顆仍在形成中的氣態巨行星，其體積都比太陽系中最大行星木星還要大。

都柏林聖三一學院天文學家納塞德金表示，直接成像的系外行星通常都很年輕，並自形成以來就不斷發熱，而天文學家所觀察到的正是在熱紅外線中所看到的溫度。因此，記錄這兩顆巨大行星所發出的光，研究團隊得以解析氣態巨行星大氣化學成分的訊號。

氣態巨行星觀測

《ScienceAlert》報導，鄰近行星的類似觀測表明，一個巨大旋轉圓盤環繞著氣態巨行星，並富含地球上形成橄欖石的礦物。此外，氣態巨行星直接影像更顯示，其大氣層高處漂浮著細沙雲。

《衛報》指出，遮蔽該行星天空的厚厚雲層主要由礦物塵埃構成，但天文學家懷疑其中可能含有鐵，因此當雲層散開時，鐵會降落到下面的世界，也就是所謂的「下鐵雨」。

巴爾的摩太空望遠鏡科學研究所基蘭霍克博士表示，該行星系統還很年輕，而詹姆斯韋伯太空望遠鏡正在提供海量數據，幫助科學家持續完善模型，以加深對系外行星的理解。

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