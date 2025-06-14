今昔文化的碰撞！千年古城慶州「永久存放核廢料」 南韓經驗台灣能學？

慶州，這座歷史悠久的南韓古都，千年前即為朝鮮半島文化與商業中心，現在不僅保存著佛國寺與石窟庵等世界文化遺產，更見證佛教文化在韓半島的繁盛。特別的是，這座充滿古典氣息的城市，卻成為亞洲首座中低階核廢料最終處置場的所在地。慶州之所以從文化古城轉變為現代核廢料管理典範，有賴政府推動的透明選址、民眾公投支持、以及整合產官學研的機制，為台灣提供寶貴借鏡。





西元前57年，新羅王國（Silla）統一三國，落腳朝鮮半島的慶州，開啟將近千年的盛世，堪稱當時亞洲最繁華的城市之一，不僅商業貿易往來頻繁，佛教在此期間從中國傳入朝鮮半島，新羅王室大力護持，興建許多知名寺廟、佛像。

期間興建的佛國寺、石窟庵，如今被列為世界文化遺產，都是佛教文化發展的表徵，知名古文物的數量多不勝數，也讓慶州被稱為「沒有圍牆的博物館」。

這座位於南韓東南方，人口大約30萬的古城，滿載濃厚歷史氣息，特別的是，慶州與「核電」共存許久，除了南韓唯一一座加壓重水反應爐（PHER）的「月城核電廠」，當地更在20年前舉辦公投，以超過七成的投票率、近九成的贊成率，通過設置亞洲第一座中低階核廢料最終處置場，位置就在佛國寺的15公里外。當千年古城遇上現代核廢，成就一場今昔文化的碰撞。

慶州知名古文物的數量多不勝數，美稱「沒有圍牆的博物館」。陳之俊攝

溝通透明與經濟誘因並行，南韓核廢最終處置場有著落

核廢料依據輻射強度，分為高放射性（高放）及低放射性（低放），國際上普遍的處理方式，低放裝桶，高放先放在核電廠內水池，充分冷卻後，再移入乾式貯存設施。兩種核廢料，最後都得找到地方，與世隔絕。只是，要找到場址，困難重重。

慶州為何能擁抱核廢料？事實上，1980年代，南韓政府便開始推動中低階核廢料最終處置場的選址，但核廢料人人避之唯恐不及，加上溝通管道不透明，被選入口袋名單的城市，居民相繼反對，政府只能陸續撤案。

直到2005年，事情有了轉機。南韓通過《中低階廢棄物處置場誘致地特別法》，提高選址透明度，以公開招募方式徵選地點，並引入民間參與機制，同時提高經濟誘因，除了超過3000億韓元（約新台幣70億元）的專案補助，更預估能創造近3萬個工作機會，預計帶來上看兆元韓元的經濟效益。

這一招顯然奏效，當時正處人口外流、經濟不振的慶州、羣山、浦項和盈德等四座城市，自願申辦，隨後舉行公投，慶州以70.8％投票率、89.5％贊成率勝出。雖然過程中曾發生利益團體送禮物、請吃飯要求民眾投下贊成票，以及地質報告被動手腳等爭議，但最終，亞洲第一座中低階核廢料最終處置場仍應運而生。

直擊南韓核廢料最終處置場，最多存放80萬桶

今年6月初，《遠見》隨清華大學參訪團前往慶州中低放射性核廢料最終處置場。韓國放射性廢棄物管理局（KORAD）的接駁車載著一行人駛過公路，近一小時，街景從市區高樓變為鄉村矮房，沿著海岸線再走了一段時間，往杳無人煙的山邊駛去，車子停下，一棟現代化建築映入眼簾。

這裡是KORAD辦公室，隸屬於南韓的產業通商資源部，負責放射性廢棄物管理的公營機構，還要規劃核廢料的運輸、貯存、處理、處置，以及相關設施的選址、建造、營運和封閉後的管理。

韓國放射性廢棄物管理局（KORAD）。陳之俊攝

佔地62萬多坪的核廢料最終處置場就在一旁，地底下，就是一桶又一桶的中、低階核廢料，裝著被輻射汙染的衣物、工具、廢樹脂、濃縮液等廢棄物，除了核電廠直送，也有部分來自醫療院所、學術研究單位。

慶州核廢料最終處置場興建共分為三個階段，第一階段為「地下筒倉處置設施（Underground Silos Disposal Facility）」，第二階段是「近地表處置設施（Near─Surface Disposal Facility）」以及最後的「掩埋處置設施（Landfill Disposal Facility）」，目前建置到第二階段，從2015年開始接收核廢料，累積存放約26萬桶。

KORAD公關副組長李尚基（音譯）帶著參訪團進入展示館，他說，核廢料裝填到要價約10萬美元的桶子後，送往KORAD，經過7個階段、約8小時的處理程序，才能一個個運到地下130公尺深的地下儲存槽。

參訪團接著乘車前往偌大的地下空間，經過斜坡車道時，車輛煞車一踩一放，前進速度非常慢，就像運輸裝有沉重核廢料的筒倉時，必須緩步前行；從地面抵達檢查點就花了10分鐘，一行人穿上密不透風的衣服、手套、鞋套，一窺安放核廢料的大坑。

至於第二階段的近地表處置設施位於地下30公尺深，有20個處置筒倉；最後一個階段的掩埋處置設施，則處理極低放射性廢棄物，採用配合地層的天然屏障掩埋。

地底下，就是一桶又一桶的中、低階核廢料。陳之俊攝

各國條件有異，政府態度是關鍵

KORAD策略組長金範寅（音譯）說明，三個階段的處置空間可以存放80萬桶核廢料，目前全區土地僅開發30％，未來會持續擴張。

除了中低階核廢料，南韓今年3月也通過《高階放射性廢棄物管理特別法》，預計今年9月正式施行，KORAD將開始建設通用型地下研究實驗室（URL），目標是2050年前建置並營運集中式中期儲存設施，高階核廢料最終處置場則計畫於2060年投入運轉。

相比之下，台灣目前僅將低階核廢料存放在蘭嶼，遍尋不著最終處置場。據悉，今年9月，台電公司已排定行程，首次官方參訪KORAD，汲取核廢料最終處置場選址的經驗。

「地方溝通還是最重要的，慶州這個靠海的場址，還是有許多山地，地層開挖會遇到很多裂縫，所以開發也很耗費時間。」金範寅強調，每個國家的條件不同，要直接將南韓經驗轉換到台灣，可能有誤差，但南韓找尋最終處置場的過程，或許能讓台灣參考。

對於核廢料最終處置場選址，國立清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸分享，台灣比南韓更早啟動相關程序，至今卻毫無下文，「政府的態度非常關鍵，這件事情要由中央政府主導，台灣卻是推給台電和地方政府協商。」

他也提到，為了增加當地民眾對政府處置核廢料的信心，南韓除了成立核廢料專責單位KORAD，負責營運韓國核電廠的韓國水電與核電公司（KHNP）總部遷往鄰近的蔚山，研究單位KAERI也在當地設置分部，「產官學研攜手，一條龍處理核電議題，才能消弭民眾的疑慮，值得台灣學習。」

南韓完善法規制度、設立經濟誘因，並透過成立專責機構KORAD，整合產官學研資源，推動核廢料安全管理與溝通，讓核廢料不再是社會禁忌，而是可控的能源後端問題。南韓經驗再次提醒台灣，核廢料管理除了技術工程，更是社會共識的挑戰。加強政策透明度與地方參與，或可逐步推動核廢料的安全處置與永續發展。

（本文出自2025.06.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）