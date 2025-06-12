新生兒人數預測嚴重失準 日本人口危機恐提早爆發

數據顯示，日本政府對新生兒人數的預測過度樂觀、嚴重失準，人口危機可能會比預期提前15年爆發。經濟學家呼籲，當局須根據更現實的展望來擬定政策。

日本2024年新生兒僅68.6萬人，為歷來首次少於70萬人，且是連續第九年下滑，生育率降至歷來新低的1.15，顯示政府人口統計學家兩年前的預測大幅失準，國立社會保障人口問題研究所（IPSS）當時的中位數預測是，出生人數要到2039年才會降到68萬人左右。

由於政府用這個中位數預估擬定經濟和財政政策，新生兒人數提前15年觸及該水準極為重要。日相石破茂內閣的關鍵經濟政策，依賴這個展望。在野黨議員阿部圭史痛批，實際出生率從未符合中位數預估，無異於「欺騙人民」。

不過，IPSS先前也發布較悲觀的預測，估計出生人數將在2024年低於69萬。青山學院大學人口學家井上孝說，當時預期的最悲觀生育率趨勢成真，政府應該使用這個預測。

但瑞穗證券首席股票策略師菊池正敏表示，政府若改用更實際的低出生率預估，形同承認以往的政策錯誤，須告知民眾未來得接受更高的稅賦、更少的退休福利，可能引發反彈，難以推動政策。