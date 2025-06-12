新生兒人數預測嚴重失準 日本人口危機恐提早爆發

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

數據顯示，日本政府對新生兒人數的預測過度樂觀、嚴重失準，人口危機可能會比預期提前15年爆發。經濟學家呼籲，當局須根據更現實的展望來擬定政策。

日本2024年新生兒僅68.6萬人，為歷來首次少於70萬人，且是連續第九年下滑，生育率降至歷來新低的1.15，顯示政府人口統計學家兩年前的預測大幅失準，國立社會保障人口問題研究所（IPSS）當時的中位數預測是，出生人數要到2039年才會降到68萬人左右。

由於政府用這個中位數預估擬定經濟和財政政策，新生兒人數提前15年觸及該水準極為重要。日相石破茂內閣的關鍵經濟政策，依賴這個展望。在野黨議員阿部圭史痛批，實際出生率從未符合中位數預估，無異於「欺騙人民」。

不過，IPSS先前也發布較悲觀的預測，估計出生人數將在2024年低於69萬。青山學院大學人口學家井上孝說，當時預期的最悲觀生育率趨勢成真，政府應該使用這個預測。

但瑞穗證券首席股票策略師菊池正敏表示，政府若改用更實際的低出生率預估，形同承認以往的政策錯誤，須告知民眾未來得接受更高的稅賦、更少的退休福利，可能引發反彈，難以推動政策。

生育率 新生兒

延伸閱讀

啟動「愛國者行動」三部曲 朱立倫：全黨進入戰鬥狀態

日人口危機提前15年爆發！新生兒預測大失準 專家籲：別自欺欺人

去日本玩不能再退稅了？日政府年底討論取消外國人免稅

刻板印象？石破茂爆失言「群馬人似乎很凶」 急澄清無歧視之意

相關新聞

新生兒人數預測嚴重失準 日本人口危機恐提早爆發

數據顯示，日本政府對新生兒人數的預測過度樂觀、嚴重失準，人口危機可能會比預期提前15年爆發。經濟學家呼籲，當局須根據更現...

全球熱烘烘！上月創全球5月有紀錄以來第2熱 僅次於去年

歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，2025年5月創全球有紀錄以來第2熱的5月，無論是陸地或海洋皆如此，全球升溫持續成為新常態

全球暖化前線！格陵蘭冰蓋5月加快融化 速度為過去平均17倍

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）在今天發表的一份報告中指出，格陵蘭冰蓋在5月熱浪期...

日人口危機提前15年爆發！新生兒預測大失準 專家籲：別自欺欺人

日本人口萎縮速度遠超預期，官方的新生兒人數樂觀預測嚴重失準，經濟學家呼籲當局快停止自欺欺人。

全球宗教人口增加中！基督教成長趨緩 面臨嚴峻挑戰

全球最大的基督教信仰成長已趨緩。皮尤研究中心公布最新報告，過去10年來全球宗教人口從59億人增至69億人，伊斯蘭教持續成長中、基督教仍為最大信仰但速度已放緩，至於歐洲與北美無宗教者比率則在上升，顯示世俗化趨勢加劇，宗教團體面臨嚴峻挑戰。

冰層變薄失去雛鳥… 南極皇帝企鵝15年銳減四分之一

根據最新研究，南極皇帝企鵝的數量在15年間銳減了近四分之一，遠比之前估計的情況嚴重許多。因為全球暖化改變了這種世界最大企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。