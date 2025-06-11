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全球熱烘烘！上月創全球5月有紀錄以來第2熱 僅次於去年

中央社／ 布魯塞爾11日綜合外電報導
歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，2025年5月創全球有紀錄以來第2熱的5月，無論是陸地或海洋皆如此，全球升溫持續成為新常態。 歐新社
歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，2025年5月創全球有紀錄以來第2熱的5月，無論是陸地或海洋皆如此，全球升溫持續成為新常態。 歐新社

歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，2025年5月創全球有紀錄以來第2熱的5月，無論是陸地或海洋皆如此，全球升溫持續成為新常態。

路透社報導，歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service ，C3S）在月度報告中表示，今年5月是地球有紀錄以來第2熱的5月，僅次於2024年5月，同時北半球3至5月也創下有紀錄以來第2熱的春季。

5月全球地表溫度平均較1850至1900年工業化前期高出攝氏1.4度。

5月中止連續異常高溫的紀錄，在此前22個月中有21個月平均溫度比工業化前期高了攝氏1.5度。不過，科學家表示，這次的中斷不太可能持續。

哥白尼氣候變化服務主任布諾坦普（CarloBuontempo）指出：「雖然這可能給地球帶來短暫的喘息，但我們預期攝氏1.5度的門檻將於不久後再次被突破，因為氣候系統持續升溫。」

法新社報導，根據哥白尼氣候變化服務的報告，上月全球海洋表面溫度來到攝氏20.79度，僅次於2024年5月，部分地區甚至出現前所未見的高溫。

報告中指出：「北大西洋東北部大片海域發生海洋熱浪，海水表面溫度創下歷史新高。地中海地區大部分海域也遠高於平均水準。」

海洋占地球表面積70%，在調節地球氣候方面扮演關鍵角色。受氣候變遷影響，海水表面溫度升高，造成颶風和風暴威力日增，帶來更嚴重的破壞和洪災。

報告中也指出，歐洲部分地區「經歷了1979年以來最乾旱的5月，降雨和土壤濕度都創下最低紀錄」。

英國正遭遇數十年來最嚴重的乾旱，丹麥和荷蘭也苦於降雨缺乏的情況。

高溫 熱浪 氣候變遷 暖化

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