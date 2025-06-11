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大陸注資緬甸開採鉛礦 原住民部落抗議憂汙染環境

中央社／ 緬甸貝貢11日綜合外電報導

中國合資企業計劃在緬甸撣邦開採鉛礦，引發當地原住民不滿，數百名抗議者沿山坡來到一處洞穴般的龐大設施，那裡的巨型磨礦機已準備好研磨他們祖先家園的岩石以獲取鉛礦。

法新社報導，由於全球能源轉型需要電池，預計對鉛這種重金屬的需求將會增加，但是開採鉛礦可能會汙染環境。

緬甸帕拉當（Pradawng）部落族人高舉寫著「沒有透明度，沒有責任」的標語，24歲抗議領袖昆欽敏奈（Khun Khine Min Naing）說：「我們沒有計畫用祖先的遺產換取金錢或財富。…這片土地是我們部落的尊嚴。」

自2021年政變以來，緬甸飽受內戰蹂躪，分裂成一塊塊治理鬆散的地區，這些區域很容易被不受監管的採礦業者所利用，而鄰近的中國則渴望獲取緬甸能提供的礦產和金屬。

帕拉當是克耶族（Kayan）中一個鮮為人知的分支部落，據稱有約3000人，居住在緬甸東部的撣邦（Shan State）長達381年。

他們說，緬甸的四星公司（Four Star Company）與中國合作夥伴，計劃在他們位於貝貢鎮（Pekon）的村莊提吉克（Thi Kyeik）上游進行大型鉛礦開採活動。

重型機械於2月開始安裝，但部落族人說，開採計畫並未徵求他們的意見，擔心這項計畫會帶來有害的化學物質汙染該地區。

當地人封鎖道路阻止車輛通行，並揚言奪取礦業設備，不顧在緬甸這個集會權利通常取決於武裝警衛心血來潮的國家中，可能發生的暴力反擊。

昆欽敏奈說，族人要求先收回採礦計畫，直到內戰結束、得以讓文人政府審查計畫為止。

他告訴法新社：「我們只是在要求自己應得的原住民權利。」

緬甸 族人 原住民

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