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聖艾智德創辦人：梵中協議打破毛澤東主權通天論

中央社／ 羅馬11日專電

「梵中協議」是先教宗方濟各留下最具爭議政策之一，常被視為教廷對中外交「第二管道」的聖艾智德創辦人芮卡迪表示，梵中協議重要成果，是打破前中共領導人毛澤東所稱中國主權直達天上的論點，他認為這仍是天主教應對共產政權唯一途徑。

天主教知名慈善團體聖艾智德（Comunità diSant’Egidio ）創辦於1968年，如今分布全球70多個國家，因深耕中國，常被視為梵中非官方對話管道。教宗方濟各2023年派特使祖皮（Matteo Zuppi）樞機主教前往中國時，聖艾智德團體高層隨行，即被視為重要指標。

聖艾智德創辦人芮卡迪（Andrea Riccardi）10日與外媒記者座談，中央社記者在會中提問，先教宗方濟各任內對中國懷抱極大熱情，但中國政府仍未允許任何中國主教參加方濟各喪禮，中國政府這種做法考量為何，此舉是否影響梵中對話；此外，新教宗良十四世尚未對梵中協議表態，教廷對中政策是否將延續方濟各路線。

對於中國政府為何未允許中國主教參加方濟各喪禮，芮卡迪回應時打趣「這問題可能要去問中國政府發言人」，不過他接續表示，眾所皆知在中國要達成一些決策需要很長時間，他相信這是中國主教無法出席的原因。

談到先教宗方濟各（Pope Francis）的中國政策，他認為受到來自美國很大阻撓，也被天主教會部分人士視為失敗；他記得蓬佩奧（Mike Pompeo）擔任美國國務卿時直接到梵蒂岡，要求教廷不可以和中國簽署梵中主教任命協議，這是有點沉重的情況。

芮卡迪表示，他和反對者所持想法不同，他認為方濟各中國政策是天主教會東方政策的延續，這是天主教針對所有共產國家制定的策略。

芮卡迪說，以人口來說，天主教在中國是個小團體，尤其在文革期間遭遇很多苦難考驗，中國教會被與羅馬天主教會切斷關係，中國又設立了所謂「愛國教會」。

芮卡迪表示，教宗方濟各和教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）的政策，是希望讓教宗可以重新獲得中國主教任命權，藉此讓教廷能在中國教會扮演角色，在中國建立單一的主教會議。

芮卡迪透露一段歷史，在1962年，義大利知名共產黨領袖帕傑達（Gian Carlo Pajetta）曾前往中國拜訪毛澤東，當時梵蒂岡透過帕傑達向毛澤東表達，希望毛澤東允許中國主教前來梵蒂岡參加第二屆大公會議。

芮卡迪說，毛澤東聽了非常驚訝，反問帕傑達身為共產黨員為何會提出這種要求，毛澤東並強勢回應「中國主權是從塵世一路延續到天堂，不願受到任何外來勢力干預。」

芮卡迪表示，反觀現在教宗對任命中國主教有權置喙，雖然還不是專屬權，但教宗管轄權確實在某種程度上已獲中國當局承認，「協議成效是多是少，未來歷史會印證，但目前看來沒有其他途徑。」

毛澤東 梵蒂岡 方濟各 教宗

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