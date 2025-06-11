全球暖化前線！格陵蘭冰蓋5月加快融化 速度為過去平均17倍

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）在今天發表的一份報告中指出，格陵蘭冰蓋在5月熱浪期間加速消融，速度是過去平均的17倍，而這波熱浪也侵襲冰島。

法新社報導，根據2022年發表於科學期刊「自然」（Nature）的一項研究，北極地區是全球暖化的前線，自1979年以來，此區的暖化速度就是地球其餘地區的4倍。

報告的作者之一、倫敦帝國學院（Imperial CollegeLondon）氣候科學副教授奧托（Friederike Otto）向媒體表示：「根據初步分析，格陵蘭冰蓋的融化速度加快了17倍…代表格陵蘭冰蓋導致海平面上升的程度，比沒有這波熱浪時來得高。」

她說：「沒有氣候變遷，這種情況根本不可能發生。」

在冰島，5月15日氣溫超過攝氏26度，在一年這個時候出現這樣的溫度，對這座亞北極島嶼而言為前所未見。

世界氣候歸因組織表示：「今年5月在冰島觀測到的氣溫創下紀錄，比1991年到2020年的平均5月每日最高氣溫高出攝氏13度。」

根據冰島氣象局的數據，今年5月，冰島有94%的氣象站測得破紀錄的高溫。

世界氣候歸因組織說，在格陵蘭東部，熱浪來襲期間最熱那天的氣溫，比工業化前的氣溫高出攝氏3.9度。

奧托說：「雖然攝氏約20度的熱浪對全球多數人而言可能不算是極端天氣，但這對這個地區而言，卻是重大事件。」

她說：「這對整個世界造成很大的影響。」

根據世界氣候歸因組織說法，今年5月在冰島與格陵蘭觀測的破紀錄高溫，可能每100年就會再出現一次。

對格陵蘭的原住民社區而言，氣溫攀升與融冰會影響他們在冰上狩獵的能力，對他們的生計與傳統生活方式構成威脅。

這些變化也影響冰島與格陵蘭的基礎設施。

世界氣候歸因組織說：「在格陵蘭與冰島，基礎設施是為寒冷天氣建造，這代表在熱浪期間，冰融可能會導致淹水，造成道路與基礎設施受損。」