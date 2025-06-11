全球宗教人口增加中！基督教成長趨緩 面臨嚴峻挑戰

全球最大的基督教信仰成長已趨緩。皮尤研究中心公布最新報告，過去10年來全球宗教人口從59億人增至69億人，伊斯蘭教持續成長中、基督教仍為最大信仰但速度已放緩，至於歐洲與北美無宗教者比率則在上升，顯示世俗化趨勢加劇，宗教團體面臨嚴峻挑戰。

全球信仰人口達69億人

據《梵諦岡新聞網》報導，皮尤研究中心(Pew Research Centre)最新報告分析從2010到2020年宗教信仰與人口的重大轉變，結果發現全球宗教人口在過去十年大幅成長，從59億人到2020年已增加到近69億人，成長最大來源為撒哈拉以南非洲等地區，由於當地高出生率與宗教團體特別活躍，帶動了全球宗教人口快速成長。

另外，值得注意的是穆斯林人口佔全球總人口23.2%也增加到24.1%，反觀全球信仰人數最多的基督教，雖依舊佔總人口31.2%，但成長速度已放緩。

另外，從地區分布來看，基督徒是全球分布最平均的宗教，而穆斯林年齡則多為50歲以下，佛教徒則年齡偏高。

除此之外，在歐洲，宗教認同的比率持續下滑，所謂的「無宗教信仰者」大幅上升，目前約佔歐洲總人口17%。「無宗教信仰者」的快速成長，特別是在已開發國家，隨著世俗化影響社會加深，此現象將愈加明顯。

美國基督教比率呈現穩定

據《美聯社》報導，今年2月皮尤研究中心公布調查也發現，美國基督徒流失的速度已呈現趨緩，目前有62%的美國成年人自認為基督徒，雖然相較2007年的78%明顯下滑，但自2019年以來，基督徒佔總人口的比率大致保持穩定。

研究人員史密斯表示，「經歷長時間的下滑之後，近年美國宗教信仰呈現穩定的趨勢，這是一個引人注目的變化。不過，這種短期穩定是否會成為長期趨勢。」

賓州大學政治學者馬戈利斯長期觀察發現，「年輕人常在成年後淡出宗教活動，但當進入結婚、生子階段時，此時宗教的重要性往往會重新浮現。」

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