快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

全球宗教人口增加中！基督教成長趨緩 面臨嚴峻挑戰

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

全球最大的基督教信仰成長已趨緩。皮尤研究中心公布最新報告，過去10年來全球宗教人口從59億人增至69億人，伊斯蘭教持續成長中、基督教仍為最大信仰但速度已放緩，至於歐洲與北美無宗教者比率則在上升，顯示世俗化趨勢加劇，宗教團體面臨嚴峻挑戰。

全球信仰人口達69億人

據《梵諦岡新聞網》報導，皮尤研究中心(Pew Research Centre)最新報告分析從2010到2020年宗教信仰與人口的重大轉變，結果發現全球宗教人口在過去十年大幅成長，從59億人到2020年已增加到近69億人，成長最大來源為撒哈拉以南非洲等地區，由於當地高出生率與宗教團體特別活躍，帶動了全球宗教人口快速成長。

另外，值得注意的是穆斯林人口佔全球總人口23.2%也增加到24.1%，反觀全球信仰人數最多的基督教，雖依舊佔總人口31.2%，但成長速度已放緩。

另外，從地區分布來看，基督徒是全球分布最平均的宗教，而穆斯林年齡則多為50歲以下，佛教徒則年齡偏高。

除此之外，在歐洲，宗教認同的比率持續下滑，所謂的「無宗教信仰者」大幅上升，目前約佔歐洲總人口17%。「無宗教信仰者」的快速成長，特別是在已開發國家，隨著世俗化影響社會加深，此現象將愈加明顯。

美國基督教比率呈現穩定

據《美聯社》報導，今年2月皮尤研究中心公布調查也發現，美國基督徒流失的速度已呈現趨緩，目前有62%的美國成年人自認為基督徒，雖然相較2007年的78%明顯下滑，但自2019年以來，基督徒佔總人口的比率大致保持穩定。

研究人員史密斯表示，「經歷長時間的下滑之後，近年美國宗教信仰呈現穩定的趨勢，這是一個引人注目的變化。不過，這種短期穩定是否會成為長期趨勢。」

賓州大學政治學者馬戈利斯長期觀察發現，「年輕人常在成年後淡出宗教活動，但當進入結婚、生子階段時，此時宗教的重要性往往會重新浮現。」

【更多精采內容，詳見

美國 信仰

延伸閱讀

影／穆斯林婚宴驚見豬肉！再三交代…新竹國賓飯店卻出包犯禁忌

全家健康鮮食業績年破10億元 再攻熟齡商機

巴西福音派信徒漸增 有望超越天主教徒

議員籲支持636億追加預算 盧秀燕：何不與原本補助款一起發

相關新聞

日人口危機提前15年爆發！新生兒預測大失準 專家籲：別自欺欺人

日本人口萎縮速度遠超預期，官方的新生兒人數樂觀預測嚴重失準，經濟學家呼籲當局快停止自欺欺人。

全球宗教人口增加中！基督教成長趨緩 面臨嚴峻挑戰

全球最大的基督教信仰成長已趨緩。皮尤研究中心公布最新報告，過去10年來全球宗教人口從59億人增至69億人，伊斯蘭教持續成長中、基督教仍為最大信仰但速度已放緩，至於歐洲與北美無宗教者比率則在上升，顯示世俗化趨勢加劇，宗教團體面臨嚴峻挑戰。

冰層變薄失去雛鳥… 南極皇帝企鵝15年銳減四分之一

根據最新研究，南極皇帝企鵝的數量在15年間銳減了近四分之一，遠比之前估計的情況嚴重許多。因為全球暖化改變了這種世界最大企...

不滿特斯拉淪「極右」象徵 法國用戶提告求解約

法國一間律師事務所今天表示，約10名租用特斯拉（Tesla）車輛的法國客戶正在向這家由馬斯克經營的美國電動車製造商提起訴...

電影如何記憶東德？紀錄片詩人再現共產時代景象

台灣國際紀錄片影展（TIDF）目前正在台中舉辦巡迴展（至6月30日），今年影展的焦點影人是德國紀錄片導演克普（Volker Koepp），觀看他的作品，對我而始終是一種奇妙的體驗——彷彿無論在德語區生活了多久、無論為讀了多少相關歷史，帶給我的衝擊都不及克普平緩淡然鏡頭下，寧靜帶過的幾幅地景、或是受訪人物自然流露的表情神色。

南韓一架KF-16戰機傳出在美演訓期間受損 機上飛官安然無恙

韓聯社11日報導，南韓一架KF-16戰鬥機在美國阿拉斯加州進行訓練期間受損。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。