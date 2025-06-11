美情報總監訪廣島憶原子彈過往 批現今戰爭販子

美國國家情報總監加巴德今天發布一段影片提到她近來訪問日本廣島，並警告「戰爭販子」正將世界推向核武戰爭邊緣。法新社報導，加巴德所言儘管隱晦，卻是不尋常的外交呼籲。

加巴德（Tulsi Gabbard）未具體說明她的疑慮，但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已多次提及核戰威脅，並警告歐洲和美國不要支持烏克蘭。

加巴德曾任國會議員，她過去因對俄羅斯的看法而受到批評。她今天發布一段影片，內容包括廣島遭世界上第一顆原子彈襲擊後的恐怖畫面，以及加巴德凝視廣島和平紀念碑的畫面。

1945年8月6日，美國向廣島投下第一枚原子彈，造成約14萬人死亡。

加巴德表示：「與今日的核彈相比，這枚在廣島造成如此巨大破壞的原子彈顯得微不足道…如今，單一枚核彈就能在幾分鐘內殺害數百萬人。」

加巴德說：「而今我們比以往任何時候都更接近核子毀滅的邊緣，政治精英和戰爭販子正肆意煽動核武大國之間的恐懼和緊張局勢。」

她說：「也許這些人確信自己和家人都能夠進入核掩體找掩護，而那些地方普通老百姓根本無法進入。」

法新社報導，加巴德的語氣更像是一位政治人物或活動人士，而非國家情報總監，她說：「因此，我們人民應該站出來，要求結束這種瘋狂的行為。」

加巴德發表此番言論，正值美國總統川普的幕僚對蒲亭日益不滿，因蒲亭拒絕了美國所主導、烏克蘭所同意的暫時停火提議。