手機拍南韓國情院內部 台男獲釋遭限制出境

一名卅多歲台灣籍男子上月廿九日因拍攝南韓國家情報院大樓遭逮捕，目前已獲釋，但仍遭限制出境滯留南韓；另二名違法拍攝美軍設施的台灣人據稱遭起訴，但檢方尚未證實。

中央社報導，五月接連發生二起台灣人在南韓違法拍攝軍事基地及相關設施遭逮捕案件，駐韓台北代表處表示，因拍攝國情院大樓遭捕的卅多歲男子已獲釋，但仍在接受警方調查，被限制出境。

這名男子五月廿九日中午十二時卅分左右，在南韓國情院正門附近以手機拍攝大樓內部，遭人檢舉後，因涉嫌違反當地軍事基地暨軍事設施保護法，遭警方以現行犯逮捕。男子聲稱當時只是在拍攝國情院附近的獻仁陵。

另外二名非法拍攝美國軍機及設施的台灣人已被移交檢方，據稱已遭起訴，但檢方尚未證實。

這二名分別為四十多歲及六十多歲的台灣人，上月十日涉嫌混入在烏山空軍基地舉行的航空展，非法進行拍攝。

一般航展開放所有參觀民眾自由拍照，但美軍禁止大陸及台灣等特定國家公民進入航展，但二人仍混在南韓民眾之間入場。