氣候暖化釀禍 南極皇帝企鵝數量15年間銳減近1/4

根據今天發表的新研究，南極皇帝企鵝的數量在15年間銳減了近1/4，遠比之前估計的情況嚴重許多。因為全球暖化改變了這種世界最大企鵝的冰凍棲地。

法新社報導，科學家利用衛星觀察分布在南極半島、威德爾海（Weddell Sea）和貝林斯豪森海（Bellingshausen Sea）的16個皇帝企鵝棲息地，這些地點的皇帝企鵝數量合計占全球的近1/3。

科學研究組織「英國南極勘測」（British AntarcticSurvey）的研究人員佛瑞特威爾（Peter Fretwell）表示，他們所發現的情況，比利用電腦模型對現有皇帝企鵝數量做出的最悲觀估算甚至「很可能還要糟糕約50%」。

儘管研究人員知道，皇帝企鵝數量減少的原因是氣候變遷，但新發現的減少速度令他們格外擔憂。

這份發表在「通訊-地球與環境」（CommunicationsEarth & Environment）期刊的研究報告指出，至去年為止的15年間，研究人員所觀察的棲地內皇帝企鵝數量減少了22%。

不過更早的1份估計是，2009至2018年間整個南極地區的皇帝企鵝數量僅減少9.5%。

氣候暖化正造成皇帝企鵝繁殖地的冰層變薄且更不穩定。近幾年一些皇帝企鵝群體失去所有雛鳥，因為牠們腳下的冰層退去，導致這些孵出不久的皇帝企鵝尚未成長到足以應付冰凍海水的程度，就被迫落入海中。

佛瑞特威爾表示，這份新研究顯示，在2009年開始追蹤之前，皇帝企鵝數量就已開始持續減少。換句話說，甚至是早在全球暖化對海冰帶來重大衝擊之前。

不過佛瑞特威爾指出，皇帝企鵝數量銳減的罪魁禍首仍很可能是氣候變遷，因為暖化帶來其他挑戰，例如降雨量更大或越來越多捕食動物入侵棲地。