違法拍攝南韓情報院 台男遭捕後獲釋限制出境

中央社／ 首爾10日專電

一名30多歲台灣籍男子上月29日因拍攝南韓國家情報院大樓遭逮捕，目前已獲釋，但仍遭限制出境滯留南韓；另2名違法拍攝美軍設施的台灣人據稱遭起訴，但檢方尚未證實。

5月接連發生2起台灣人在南韓違法拍攝軍事基地及相關設施遭逮捕案件，駐南韓台北代表部表示，因拍攝國情院大樓遭捕的30多歲男子已獲釋，但仍在接受警方調查，被限制出境。

這名男子5月29日中午12時30分左右，在南韓國情院正門附近以手機拍攝大樓內部，遭人檢舉後，因涉嫌違反當地軍事基地暨軍事設施保護法，遭警方以現行犯逮捕。男子聲稱當時只是在拍攝國情院附近的獻仁陵。

另外2名非法拍攝美國軍機及設施的台灣人已被移交檢方，據稱已遭起訴，但檢方尚未證實。

這2名分別為40多歲及60多歲的台灣人，上月10日涉嫌混入在烏山空軍基地（Osan Air Base）舉行的航空展，非法進行拍攝。

一般航展開放所有參觀民眾自由拍照，但美軍考慮到近期陸續出現中國觀光客偷拍軍事設施事件，禁止中國及台灣等特定國家公民進入航展，但2人仍混在南韓民眾之間入場。

觀光客 美軍 台灣人 南韓 偷拍

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