嘉基醫院赴菲偏鄉深化跨國醫療 約500病患受惠

嘉義基督教醫院團隊4日至10日於菲律賓偏鄉醫療服務，總計服務463人次，並完成40多例外科及急診手術，深化跨國醫療協作的實質內涵。

嘉基醫院與菲律賓東內格羅省（Negros Oriental）於2024年簽訂合作備忘錄，這是雙方合作以來的第2次實地交流與服務，團隊服務內容分為院內手術合作與社區義診兩大主軸。

根據嘉基醫院團隊提供的資料，在手術合作部分，雙方首次於當地醫院共同執行手術任務，共完成43例各式腫瘤切除手術，以及數個急診手術。

一名13歲男孩手指被魚鰭刺傷，化膿感染幾近截肢，團隊積極搶救，清除感染；另一病患被電鋸傷到拇指，幾乎全斷，團隊在有限資源下，以注射針取代骨折固定鋼釘，為拇指骨頭固定，並且重建甲床。

社區義診服務方面，6日及7日在馬比奈（Mabinay）、拜伊斯（Bais）兩座城鎮舉行，涵蓋中醫、西醫與牙科診療。

西醫提供成人及兒科診療；中醫服務包括針灸、推拿與諮詢，協助民眾舒緩慢性疼痛與改善生活品質；牙科方面則提供口腔檢查、拔牙及兒童牙齒塗氟等服務。

現場同時發放免費藥物與衛生教育，提升民眾對基礎健康與預防保健的認識，兩天義診共計服務463人次，因應當地社區對基層醫療的需求。

除了醫療服務之外，嘉基也積極深入偏鄉宣揚福音，與當地約60名孩童共度溫馨的午後。

嘉基醫院團隊表示，此次行動不僅是一項短期的醫療援助，更是邁向建立在地可持續健康照護體系的重要起點，透過持續性的交流與技術支援，致力於與當地夥伴攜手，逐步推動具韌性的健康社區發展。

團隊也拜會中華民國駐菲律賓代表處，由領隊醫師陳俊和向駐菲代表周民淦報告這幾天的工作內容；周民淦肯定嘉基在菲律賓的長期付出，同時鼓勵大家持續以專業投入菲國醫療服務，為鞏固兩國邦誼共同努力。