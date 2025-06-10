羅丹罕見小型大理石雕像 近3000萬拍出

法國1名藝術品拍賣師今天表示，被原主視為仿作、多年來擺放在鋼琴邊角的1件知名雕塑家羅丹作品在獲鑑定為真品後，在拍賣會上以86萬歐元（約新台幣2935萬元）價格落槌。

法新社報導，拍賣師魯亞克（Aymeric Rouillac）形容，這尊小型大理石雕像是「極其罕見」的發現。它是羅丹（Auguste Rodin）創作於1892年的作品「絕望」（Despair），這件作品在1906年拍賣會中售出後便下落不明。

魯亞克表示，這件作品在上週末拍賣，起拍價為50萬歐元，最終以86萬歐元成交。

魯亞克指出，這件作品的原主長期以來一直認為這尊28.5公分高的女子坐姿雕像是複製品。

在藏品的主人因其他事務聯絡魯亞克後，魯亞克和他的團隊花費數月時間調查這尊雕像的來歷，甚至追溯到了這戶人家的家族淵源。

今年3月，魯亞克前往羅丹委員會（Comité Rodin，負責鑑定羅丹作品真偽的權威機構）；6週後，該機構確認了這尊雕像的真實性。