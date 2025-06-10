沙國重金投資見效 伊斯蘭曆1446年朝覲圓滿落幕

伊斯蘭教最大年度宗教盛事「朝覲」9日順利落幕，共有超過167萬名朝覲客參加。沙國今年特別大筆投資，為朝覲設計全新整合式數位化管理。Nusuk Hajj電子平台是其中一項變革性便利措施，提供從簽證到行程安排一站式服務。

「阿拉伯報」（Arab News）報導，沙烏地阿拉伯朝覲和副朝部（Ministry of Hajj and Umrah）部長拉比阿（Tawfiq Al-Rabiah）7日在朝覲年度招待會上表示，今年沙烏地阿拉伯對於朝覲安排最顯著的成就之一，是朝覲交通中心的投入使用，為聖城麥加發揮最大的交通樞紐作用。

拉比阿解釋說，為迎接來自全球238個目的地的旅客，機場共起降7000多個航班；連接兩大聖城麥加和麥地那的哈拉曼（Haramain）高鐵列車發車班次數達4700次；聖城接駁車達2500次；公車超過2萬次。

拉比阿補充說，沙烏地阿拉伯也為麥加的基礎設施投資8億多美元（約新台幣240多億元），增加當地電力75%。另外也多增醫院床位數60%，並招募超過5000名朝覲保健志工，和部署71支緊急救援小組，比往年增加雙倍。

拉比阿強調，今年朝覲部嚴格執行「禁無證朝覲」措施，以維護通行秩序、保證人員流動順暢，和保護合法朝覲人員的權益。

根據沙國官方統計，今年（伊斯蘭曆1446年）麥加朝覲客總數超過167萬人，其中150萬人來自海外，但也有近27萬人因未持有效朝覲簽證而被阻止進入麥加。

台灣朝覲團今年共有44名朝覲客。駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處代表張治平告訴中央社記者，外交部及代表處非常重視國人於朝覲期間的行程狀況，目前一切順利，且已完成朝覲功課，預計6月中旬返抵國門。

張治平還說，沙國政府對於世界穆斯林年度朝覲安排已邁向數位化，從簽證申請開始到抵達沙國後進行朝覲功課的整個行程，還有對每一位朝覲客的管理和照護，都使用資訊系統來強化服務品質。因此今年朝覲特別順利，未出現人員擁擠或傳染病散播而造成傷亡的事件。

此外，張治平也安排台灣朝覲團團員參訪「世界回教聯盟」麥加總部，並受到總部副秘書長柴德（Abdulrahman Al-Zaid）熱烈歡迎。柴德強調，台灣是世界回盟創始會員國之一，在回盟史中保有一席之地，因此回盟極重視台灣穆斯林的動態與發展。

另一個使朝覲圓滿達成的重要角色是「朝覲嚮導」（阿拉伯語稱Mutawwif），主要任務是確保朝覲客順利並正確完成朝覲。

朝覲嚮導是專由麥加居民從事的一份家族世襲工作，負責為朝覲者提供服務，從機場接送、住宿接待，到醫療保健和朝覲儀式流程指引。

薩普加（Mohammed Sabgha）是一名有30多年朝覲嚮導經驗的退休老嚮導。他說：「這項工作在我們家族代代相傳，對我來說，服務真主的賓客是真主賜予我的一種特權。」

薩普加在這份終身職涯中見證到朝覲近年的顯著變化。其中一項變革性便利措施就是朝覲和副朝部企劃監管的「Nusuk Hajj」一站式平台。

此平台可開放給外國人直接從線上申請朝覲行程，包含電子簽證、選訂旅館、套裝行程等服務。全球有126國（包括台灣）適用。平台也詳列由沙國10家朝覲服務業者提供共1100多個的朝覲套裝行程選擇。