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韓曹溪宗會議廳火警 佛教文化遺產緊急移出

中央社／ 首爾10日專電

位於韓國首爾市鐘路區的曹溪宗會議廳建築，今天上午發生火警，所幸無人傷亡，8件正在鄰近博物館展示的佛教文化遺產也被緊急運送至國立古宮博物館，未受影響。

韓國消防當局表示，火警發生在今天上午10時22分左右，當局出動35輛消防車及142名人員，花費約1小時30分鐘將火勢完全熄滅。

起火點位於曹溪寺旁4層樓高的韓國佛教歷史文化紀念館的2樓國際會議廳天花板，目擊者聲稱看見天花板上的空調疑似冒出火星釀禍，當局正就此進行調查。所幸火勢並未波及周圍的韓國佛教中央博物館及曹溪寺。

當時位於會議廳及紀念館內約300名民眾及僧人，都立即自行避難，未造成人員傷亡。

因為正舉行展覽，博物館內放置33件來自韓國各地寺廟的文化遺產，其中包括9件國寶級展品，館方表示，火勢並未波及展場及藏品庫，且展品多放置在玻璃櫃中，都相當安全。

未放置在展櫃中的1件指定文化遺產及7件非指定文化遺產，則被立刻送至國立古宮博物館，避免受火災煙霧影響。館方表示，待博物館確認情況恢復正常，就會再次將展品接回。

遺產 博物館

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