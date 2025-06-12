快訊

快改道！ 國1北上拖板車翻覆後掉落鋼圈 2匝道管制封閉

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

昨晚規模6.4地震後隔5小時才1起餘震 粉專擔憂：至少要有5起

聽新聞
0:00 / 0:00

預算犧牲品？物價飆漲 日小學午餐「一塊唐揚雞」寒酸惹爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
日小學營養午餐的菜色引發爭議。學生示意圖。 圖／AI生成
日小學營養午餐的菜色引發爭議。學生示意圖。 圖／AI生成

根據日媒「朝日新聞」報導，福岡市某小學日前一份僅含「一塊炸雞」的學校營養午餐在社群平台X上引發熱議，有網友直言「太寒酸」、「令人心酸」。雖然官方表示餐點熱量合乎規定，但照片引起民眾對學童營養與政府預算安排的質疑。

根據福岡市學校營養午餐的資料，這份午餐包括麥飯、一塊唐揚雞、春季高麗菜味噌湯與牛奶，總熱量為620大卡，符合市府設定的每餐600大卡標準。負責人解釋，這塊唐揚雞重約60克，相當於兩顆一般大小，採用單顆大份的做法，除了省時省工，也是延續自昭和時代以來的傳統菜色。不過，市府教育委員會也坦承「外觀看起來的確有改善空間」。

福岡市每位學生每天一餐的預算約為289日圓（約新台幣60元）。由於擔心年度末出現預算短缺，校方常在學年度初期（如4、5月）刻意壓低成本，菜色也相對簡單。當年度財務狀況允許時，學年後期的菜單才會逐漸豐富起來。此外，面對物價上漲壓力，學校也調整肉品部位，精算香料用量，避免使用加工成本較高的包裝食品，以求維持預算內供餐。

網友指出，學校午餐不只是孩子們的每日營養來源，更是社會公平的一環。若因物價上漲與預算壓縮而影響到學生的飲食品質，不僅影響身體健康，也可能加劇教育資源落差。專家呼籲政府應重新檢討公部門對學校午餐的補助方式，避免孩子成為預算問題下的受害者。

福岡 營養午餐 日本 小學

延伸閱讀

小學生太忙！每天少睡2小時影響情緒、學習力 專家揭4招改善危機

抗衡電子書與網購…日本地方書店改24小時營業 夜間無人化拚生存

孩子還小卻面臨退休…61歲爸4歲兒老師也誤認爺孫 曝高齡育兒殘酷面

觀光客坐博愛座「聚餐」 辣妹變身正義使者怒斥：在日本要守規矩

相關新聞

預算犧牲品？物價飆漲 日小學午餐「一塊唐揚雞」寒酸惹爭議

根據日媒「朝日新聞」報導，福岡市某小學日前一份僅含「一塊炸雞」的學校營養午餐在社群平台X上引發熱議，有網友直言「太寒酸」、「令人心酸」。

新生兒人數預測嚴重失準 日本人口危機恐提早爆發

數據顯示，日本政府對新生兒人數的預測過度樂觀、嚴重失準，人口危機可能會比預期提前15年爆發。經濟學家呼籲，當局須根據更現...

全球熱烘烘！上月創全球5月有紀錄以來第2熱 僅次於去年

歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，2025年5月創全球有紀錄以來第2熱的5月，無論是陸地或海洋皆如此，全球升溫持續成為新常態

全球暖化前線！格陵蘭冰蓋5月加快融化 速度為過去平均17倍

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）在今天發表的一份報告中指出，格陵蘭冰蓋在5月熱浪期...

日人口危機提前15年爆發！新生兒預測大失準 專家籲：別自欺欺人

日本人口萎縮速度遠超預期，官方的新生兒人數樂觀預測嚴重失準，經濟學家呼籲當局快停止自欺欺人。

全球宗教人口增加中！基督教成長趨緩 面臨嚴峻挑戰

全球最大的基督教信仰成長已趨緩。皮尤研究中心公布最新報告，過去10年來全球宗教人口從59億人增至69億人，伊斯蘭教持續成長中、基督教仍為最大信仰但速度已放緩，至於歐洲與北美無宗教者比率則在上升，顯示世俗化趨勢加劇，宗教團體面臨嚴峻挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。