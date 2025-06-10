巴西福音派信徒漸增 有望超越天主教徒

作為世界上最大的天主教國家，巴西天主教人口卻持續下降！根據巴西統計局2022年人口普查數據，巴西福音派基督徒首次超過總人口的四分之一，而天主教徒數量卻下降至總人口的56.7%。對此，人口統計學家認為，2049年巴西新教徒可能實現宗教轉型超越天主教徒。

天主教徒減少中

《路透社》報導，巴西統計局 (IBGE) 近期發布人口普查數據顯示，作為世界上最多天主教徒的國家，巴西天主教人口卻明顯持續下降，而福音派基督徒與無宗教信仰者的數量則逐漸增加。

人口普查顯示，2022年巴西的羅馬天主教徒數量為1.002億，佔總人口的56.7%，低於2010年人口普查記錄的1.054億，佔總人口的65.1%。同時，福音派基督徒比例從2010年的21.6%上升到去年的26.9%，信徒數增加至4740萬人，創下該國歷史新高。

巴西統計局分析師桑托斯則表示，自1872年官方記錄開始以來，巴西天主教徒的比例一直在下降，當時居民只能在天主教徒和非天主教徒之間做出選擇，尤其佔巴西人口一大部分的奴隸，無論其意願如何都被視為天主教徒。儘管如此，天主教仍然是該國最受歡迎的宗教。

2049年宗教轉型

《今日基督教》報導，自該國歷史以來，巴西福音派基督徒首次佔總人口的四分之一以上。然而，巴西國家統計科學院退休教授阿爾維斯卻表示，這些數據不會改變巴西信徒趨勢，但會延遲福音派教徒數量預計超過天主教徒數量的時刻。

阿爾維斯曾於2020年論文中指出，根據巴西過往人口普查，對於福音派教會加速成長、天主教徒數量急劇下降，兩者交界點可能會在2032年發生。如今，基督新教的成長速度卻是放緩下來，一直要到2049年才有可能實現宗教轉型。

此外，人口普查也顯示，自稱無宗教信仰的巴西人數量從7.9%上升至9.3%，總計1640萬人，而烏班達教 (Umbanda) 和坎東布萊教 (Candomble) 等非裔巴西宗教也有明顯成長，其信徒數量從0.3%上升至1%。

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