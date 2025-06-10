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72歲玩攝影爆紅…日本最強「自拍阿嬤」西本喜美子不敵病魔 97歲離世

聯合新聞網／ 綜合報導
「自拍阿嬤」西本喜美子的自拍照以搞怪、有趣聞名。圖／擷自YouTube@KSB瀬戸内海放送
「自拍阿嬤」西本喜美子的自拍照以搞怪、有趣聞名。圖／擷自YouTube@KSB瀬戸内海放送

有「自拍阿嬤（自撮りおばあちゃん）」之稱的日本攝影師西本喜美子，於昨（9）日辭世，享耆壽97歲。她以72歲高齡之姿開啟攝影學習之路，創作各種搞笑又可愛的自拍爆紅網路，被譽為「地表最強阿嬤」，家屬透過Instagram證實死訊，令粉絲相當惋惜。

西本喜美子以騎機車摔車、被車輾過、被晾在衣架上、裝進垃圾袋、飄浮在半空等一系列搞怪自拍照走紅，成為日本家喻戶曉的「自拍阿嬤」，IG帳號追蹤人數多達近40萬人。5月底時她曾在IG提到因腳痛入院治療，期間也陸續分享照片，表達明年還想來看櫻花的心願，沒想到不敵病魔，於9日離世。

其子西本和民在她的IG帳號發布此消息，表示葬禮將依本人遺願低調辦理，僅親屬參與，並感謝大家在她生前對她的關愛與照顧。

他表示，母親生性樂觀、總是帶著笑容，樂在創作，也樂於透過作品將歡笑與喜悅帶給大家，非常感謝因攝影結識的朋友與粉絲。「母親從72歲開始接觸攝影，有幸認識了許多朋友，豐富了她人生的第三階段。這25年來的攝影人生，我們滿懷感恩之情，感謝大家的陪伴與支持」。

死訊曝光後，大批粉絲擁入IG表達不捨，「我也想活得像你一樣」、「謝謝你為我們帶來這麼多歡樂」、「在天堂也繼續拍攝精采的照片吧」、「她讓我明白無論幾歲都可以開始新的人生，非常感謝」。

阿嬤 日本 攝影師 Instagram IG

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