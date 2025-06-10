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2歲童遭斧頭劈死！父稱為趕猴群誤殺兒 親友2原因質疑：是謀殺

香港01／ 桃樂斯／報導
印度有男童被飛來斧頭擊斃，父親聲稱稱是為驅趕猴子而誤殺兒子，卻被親友質疑涉嫌謀殺。示意圖／ingimage
印度有男童被飛來斧頭擊斃，父親聲稱稱是為驅趕猴子而誤殺兒子，卻被親友質疑涉嫌謀殺。示意圖／ingimage

印度發生兒童被斧頭劈頭斃命事件。當地有男童在家門前玩耍時，被斧頭砍中頸部身亡，其父親事後解釋當時是為了驅趕猴群，所以從屋頂投擲斧頭，未料誤殺兒子。但男童的親友卻懷疑男子說法，他在案發後沒有報案，反而匆忙想將遺體埋葬，加上他曾多次毆打妻子，又以傷害兒子來威脅對方，故認為「這不是意外，而是謀殺」。

鄰居則道出另一版本，指男童住所最近在搭建帳篷，屋頂擺放了鐵棒，是猴子將鐵棒扔下，孩子被砸中而送命。由於暫未有證據顯示是謀殺，當地警方目前正以「意外事故」立案，仍有待驗屍結果以釐清男童死因。

男童遭斧頭擊斃　父聲稱「為驅趕猴子」而誤殺兒

綜合印度媒體報導，事發於5月3日，當地北方邦的莫拉達巴德市（Moradabad）1名2歲男童阿拉夫（Aarav）在家門前玩耍期間，突然遭飛來的斧頭砍中頸部，鮮血當場濺滿牆壁，送院後證實不治。

阿拉夫的父親辛格（Lakhan Singh）事後聲稱，當時有一群猴子闖入家中庭園，他擔心牠們會襲擊兒子，所以爬上屋頂丟擲斧頭驅趕，卻未料誤傷兒子，導致兒子傷重斃命。

不過，男童的親友就對辛格說法存疑。男童的舅舅吉騰德拉（Jitendra）透露，辛格過往經常毆打妻子安妮塔（Anita），也曾多次拿斧頭靠近男童脖子，以傷害兒子來威脅對方。至事發前一晚夫妻曾發生激烈爭執，辛格將她鎖在房間內施暴，隔日早上2人再度爆發爭吵。

男童家屬對說法存疑　提2點質疑涉謀殺

吉騰德拉認為，辛格是在爭吵中，因一怒之下砍死自己兒子。加上他在案發後沒有即時通知警方，反而是急忙想將兒子遺體埋葬，故斷言「這不是意外，而是一場謀殺」。

鄰居道出另一版本　警將案件列「意外」處理

雖然男童家屬懷疑辛格涉嫌謀殺，不過有鄰居卻道出另一版本，指由於辛格家中最近在搭建帳篷，屋頂擺放著鐵棒，事發時因猴子將鐵桿扔下，才會砸到孩子頭上，導致悲劇。由於目前未有證據顯示事件涉及謀殺，當地警方將案件列作「意外」處理，仍有待驗屍結果以釐清男童死因。

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文章授權轉載自《香港01》

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