小飛機墜加州聖地牙哥外海 機上6人全數罹難

中央社／ 聖地牙哥9日綜合外電報導

美國加州聖地牙哥外海發生小型飛機墜毀事故，美國聯邦航空總署今天指出，這架雙發動機賽斯納414型（Cessna 414）飛機起飛後不久就墜毀，機上6人全部罹難。

美聯社報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架飛機於昨天中午12時30分左右墜毀。

根據航班追蹤網站FlightAware資訊，這架飛機先從亞利桑那州起飛，一天之後原本預計返回亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）。

美國海岸防衛隊（USCG）官員說，搜救人員昨天稍晚在聖地牙哥（San Diego）洛馬角（Point Loma）半島外海約8公里處發現飛機殘骸。搜救區域水深約60公尺。

儘管美國聯邦航空總署確認，機上6人全數罹難，但當局尚未確認死者的身分。

飛機 美國 亞利桑那州

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