世衛組織：M痘疫情仍為國際公衛緊急事件

中央社／ 日內瓦9日綜合外電報導
世界衛生組織指出，M痘疫情依然是國際關注公共衛生緊急事件。 路透
世界衛生組織指出，M痘疫情依然是國際關注公共衛生緊急事件。 路透

世界衛生組織今天指出，M痘疫情依然是國際關注公共衛生緊急事件，世衛組織秘書長也發布了一系列修訂後的臨時建議。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）去年8月首次宣布M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），當時一種新型M痘從疫情嚴重的剛果民主共和國蔓延至鄰國。

法新社報導，世界衛生組織表示，M痘疫情自去年初在剛果民主共和國爆發以來，已有25個國家發現超過3萬7000起病例，其中125人死亡。

M痘和天花病毒相近，但引發的症狀較為輕微，像是發燒、發冷與身體疼痛等。重症患者的臉部、手部、胸部與生殖器有可能出現病灶。

在過往的M痘疫情中，患者病灶大多出現在胸部、手部與腳；然而新型M痘則是引發較輕微症狀，且是在生殖器出現病灶。

國際關注公共衛生緊急事件是世界衛生組織發布的最高層級警戒。

疫情 M痘

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