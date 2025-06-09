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母親逝前最後禮物 德國遊客懸賞1000歐元尋30年泰迪熊

中央社／ 柏林9日專電

德國一名畫廊業者近日在柏林遺失一隻陪伴他30年的泰迪熊，這是母親過世前送給他的最後禮物。為尋回這個無可取代的幸運物，他懸賞1000歐元，透過社群媒體與多國語言傳單在城市各處展開尋找行動。

發起這項尋熊行動的是比勒菲德市（Bielefeld）一間畫廊的老闆艾倫鮑爾（Marcus Erlenbauer），他表示，這隻名叫「Mini」的小熊身穿黃色連身裝，體型僅約12公分，是他旅行與工作計畫中的固定陪伴，也是與母親之間的情感紐帶。

「這是我媽媽在過世前送我的最後一份禮物，對我來說意義非凡。」艾倫鮑爾說，遺失的信用卡與證件都能補辦，唯有這隻小熊無可取代。他表示，「當你失去一樣承載情感的物品時，整個人生都可能因此失衡」。

遺失事件發生在6月3日，當時他與伴侶在柏林地標「菩提樹下大街」（Unter den Linden）的愛因斯坦咖啡與演員朋友見面時，短暫將貴重物品放在座位旁，疑似遭竊。

為尋回「Mini」，艾倫鮑爾製作懸賞海報與傳單，以德文、英文、波蘭文、羅馬尼亞文與保加利亞文在柏林市區張貼標語、在網上發布社群貼文。傳單上寫著，若有人能完好歸還這隻小熊，將支付1000歐元（約新台幣3萬5000元）獎金。

在柏林若遺失重要物品，民眾可透過多種管道嘗試尋回，包括前往失物現場附近的商家詢問，或委託警方協尋。柏林市政府也設有官方的失物招領處（Fundbüro），由市政服務機構管理，集中處理市內各區與警局上繳的失物。

市民可透過柏林市政網站線上輸入遺失日期、地點與物品特徵，查詢是否已有民眾送交相關物品。若有疑似符合的登記紀錄，可親自攜帶身分證明前往招領中心確認領回。招領處將所有遺失物保管6個月，供失主認領。

根據官方統計，柏林每年有約10萬件失物通報，其中約1/4即2萬5000件物品最終成功尋回。從鑰匙、手機、皮夾到輪椅與玩偶不等，幾乎無所不包。

「Mini」目前尚未出現在官方系統中，艾倫鮑爾持續透過街頭懸賞與社群協尋方式喚起關注，盼這隻承載主人回憶的小熊能平安返家。

鮑爾 社群媒體 柏林

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