全球30%人曾遇「鬼壓床」！專家解密睡眠癱瘓症 4步驟脫困

你是否有過「鬼壓床」的經驗？醒來時大腦清醒、卻渾身動彈不得，甚至感覺胸口被壓、看到詭異身影，令人驚恐萬分？其實這種現象在醫學上稱為「睡眠癱瘓症」（sleep paralysis），全球約30%的人一生至少經歷一回。美國有線電視新聞網（CNN）引述研究指出，這是「快速動眼期」時清醒與睡眠交錯失調的結果，但成因尚不完全清楚，部分人還會產生強烈幻覺。對此哈佛大學研究員也提供4步驟，緩解鬼壓床當下的經歷。

加州大學柏克萊分校人類睡眠科學中心主任沃克（Matthew P. Walker）解釋，鬼壓床好發於睡眠中的「快速動眼期」（REM）。此時夢會特別多且非常生動，心律和呼吸也更快。這個階段對於個體記憶、專注力、心情調節和免疫功能等至關重要。

根據美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic），REM在睡眠周期中位於深度睡眠之後，此時大腦清醒且戒備，但身體仍處於睡眠的「癱瘓」狀態，無法動彈。沃克描述，這是因為「大腦在肌肉擺脫REM引發癱瘓之前率先恢復意識」。

依照克里夫蘭醫學中心，睡眠癱瘓症通常會持續幾分鐘，也有可能達到20分鐘之久；全球約有30%的人一輩子至少經歷過一次睡眠癱瘓症。

哈佛大學心理系研究員賈拉（Baland Jalal），專門研究與治療睡眠癱瘓症，他指出，約40%經歷睡眠癱瘓的人會出現視覺、聽覺或觸覺幻覺，如胸口壓迫感或靈魂出竅等，其中9成發生的幻覺極為恐怖，包括遇見鬼魂、貓形或外星生物，有的靠近，有的則試圖攻擊或侵犯。

賈拉提到，幻覺內容、詮釋與恐懼程度往往受文化影響。埃及與義大利人傾向認為這是女巫或邪靈作祟，而在丹麥、波蘭與美國部分地區則較少迷信解釋，也較不害怕。

至於為何會產生幻覺，賈拉認為，並非單純是夢境畫面闖進清醒意識，而是人在清醒卻癱瘓、混亂時，試圖逃離卻無法動彈，大腦發出移動指令卻得不到身體回饋，進而觸發恐懼與幻覺。

另外，睡眠癱瘓期間，掌管邏輯與理性的大腦前額葉活動減弱，加上情緒中樞杏仁核過度活躍，會讓幻覺變得特別真實且情緒強烈。

雖然科學家已知睡眠癱瘓是清醒與睡眠交錯失調的結果，但成因尚不完全清楚。壓力、焦慮、創傷後壓力症候群、躁鬱症與恐慌症等，都可能增加睡眠中斷與癱瘓風險。

根據克里夫蘭診所，阻塞性睡眠呼吸中止症、物質使用障礙與某些藥物，比如注意力缺陷過動症（ADHA）藥物，也會提高罹患睡眠癱瘓的風險。

儘管可怕，睡眠癱瘓本身並不危險，但若頻繁發作，可能暗示潛在的睡眠障礙，也會導致對睡眠產生焦慮，甚至出現創傷反應。

至於如何治療或改善症狀，CNN報導建議，養成每晚睡7至9小時的良好睡眠、穩定作息、壓力管理，以及認知行為治療。必要時也可使用治療憂鬱症常見藥物SSRI或三環抗憂鬱劑，調節睡眠階段。

除此之外，賈拉也自創4步驟冥想放鬆療法，緩解發病當下的情況：