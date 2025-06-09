只因好萊塢不拍 《萬王之王》等創佳績

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

多虧好萊塢對於信仰題材電影敬謝不敏！基督教「天使電影工作室」創辦人哈蒙接受《新聞週刊》專訪時表示，由於好萊塢主流製片廠避開信仰題材，正好創造出有待被滿足的市場需求，受歡迎讓《萬王之王》等電影得以在全球拿下精彩票房成績。

《萬王之王》電影

據《新聞週刊》報導，「天使電影工作室」稍早推出電影《自由之聲》，這部由吉姆・卡維佐主演的電影改編自提姆・巴拉德打擊兒童人口販運的真實故事，推出後成為票房黑馬，原先預估僅能創下2500萬美元票房，最終在全球拿下超過2.5億美元佳績，成為影史最成功的獨立電影之一。

該公司之後又推出改編自狄更斯作品的動畫電影《萬王之王》，票房收入也達到6700萬美元。

天使電影工作室與好萊塢其他電影公司最大不同是採用了非正規的製作模式，該公司所有拍攝內容是否核准都是由所謂的「天使公會」決定。這個社群由超過100萬名會員組成，成員每月繳交會費並投票選出值得拍攝的電影。哈蒙表示，「在這裡不是由好萊塢一小群人來決定一切，而是有120萬人參與，他們對所有電影表達意見。」

2024年初，皮尤研究中心發現有，62%美國成人認同自己是基督徒，但是市場上基督信仰主題的好萊塢電影依然寥寥無幾。對此，哈蒙指出，天使電影工作室正好能足這一族群的需求，「這些人希望能在電影與電視劇中看到更多對信仰的題材，而我們正好能夠提供這樣內容。」

信仰題材電視市場龐大

據《好萊塢報導》報導，哈蒙表示，「好萊塢對信仰就像是有過敏反應，但不該如此，看看《萬王之王》，票房目前已達6700萬美元，再看看《大衛之家》(House of David)這部聖經影集，它曾是Amazon Prime平台上第一名的電視連續劇。其實信仰市場非常、非常龐大，這也是我們致力成為一家信仰友善影業公司的原因。」

Z世代仍然是最常進電影院的年齡層，而年長族群看電影的次數則明顯減少。不過，皮尤研究中心也發現一項有趣的趨勢，也就是經過長期下滑之後，Z世代正在帶動一股宗教復興，特別是Z世代的男性每週會參加宗教聚會的比率甚至高於過去幾個世代。

【更多精采內容，詳見 】