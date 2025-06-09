馬來西亞北部交通事故 巴士與貨車相撞至少15死31傷
馬來西亞救援部門表示，國內北部今天凌晨發生交通事故，一輛搭載一群大學生的巴士與一輛小型貨車相撞，造成至少15人身亡。
事故發生在大馬與泰國交界附近一條繁忙的東西向高速公路上，13人當場死亡，2人送醫不治，另有31人受傷。
霹靂州（Perak）災害管理局表示：「大巴士翻車，小型貨車滑入溝渠。」
聲明又說：「事發時，有些人被拋出車外，有些人設法自行逃出，另一些人仍困在巴士上。」
這輛大巴士在今天凌晨1時左右與小型貨車相撞，巴士上載著一群大學生，他們來自吉隆坡（KualaLumpur）北部的蘇丹依德里斯教育大學（Sultan IdrisEducation University）。
救援部門表示，需要動用液壓切割機來救出困在巴士上的受害者。
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