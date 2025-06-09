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研究：森林覆蓋回復工業化前 全球氣溫也降不了1度

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

近期一份新研究發現，就算徹底重新造林，讓地球的森林覆蓋程度回到工業化之前，也只能讓全球均溫降低攝氏0.34度，不足以抵銷工業化以來造成的暖化

華盛頓郵報指出，在這份刊於「通訊-地球與環境」（Communications Earth & Environment）期刊的研究裡，科學家模擬如果人類能徹底發揮造林潛力，增加約460萬平方英里（約1192萬平方公里）面積樹林讓地球森林覆蓋恢復工業化前的程度，看會發生何種情況。

研究人員發現，若恢復森林覆蓋，全球平均氣溫最多只能降低約攝氏0.34度，仍不足以抵銷自工業化以來造成的暖化幅度。

為因應全球暖化帶來的極端氣候與災變，近200個國家2015年達成巴黎協定（Paris Agreement）致力降低暖化，目標是21世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內。

這篇研究的首席作者、加州大學河濱分校（UCRiverside）氣候學教授艾倫（Bob Allen）說：「重新造林不是萬靈丹。它固然是強力策略，但還必須搭配大幅度減排。」

此外，重新造林在世界不同地區會產生不同效應：熱帶地區的降溫效果較明顯，而在北半球樹木茂密的地方，反而可能導致氣溫升高。這是因北方的樹木通常顏色較深，容易吸收熱量，進而加熱周圍的大氣。

華盛頓郵報 氣溫 暖化

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