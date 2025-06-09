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家庭經濟程度不均 兒童生物特徵差異大

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
倫敦帝國學院研究指出，低富裕家庭相較於高富裕家庭，前者的兒童更容易遭遇生物學劣勢。（Photo by Larm Rmah on Unsplash under C.C License）
倫敦帝國學院研究指出，低富裕家庭相較於高富裕家庭，前者的兒童更容易遭遇生物學劣勢。（Photo by Larm Rmah on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

兒童之間的不同生物損耗程度，竟與家庭經濟背景相關！倫敦帝國學院研究指出，兒童平均端粒長短受到社會心理壓力的影響，而低富裕家庭相較於高富裕家庭，前者的兒童更容易遭遇生物學劣勢。學者認為，家庭經濟背景的不同，將使兒童處在生物學上的相對優劣地位。

平均端粒影響壓力

倫敦帝國學院》使用國際家庭富裕程度量表，分析來自歐洲各地超過一千名6至11歲兒童的數據，並將兒童分為高、中、低富裕組別。隨後，研究人員使用血液樣本測量兒童白血球中的平均端粒長度，同時從尿液中測量壓力荷爾蒙皮質醇。

研究發現，高富裕家庭兒童的端粒平均比低富裕家庭兒童多出5%，其中，女孩的端粒比男孩平均長5.6%，而BMI指數較高的兒童，其脂肪量每增加一個百分點，端粒就會縮短0.18%。此外，中高富裕群體兒童的皮質醇水平相較低富裕群體兒童減少15.2%至22.8%。

帝國學院公共衛生學院馬斯頓表示，兒童長期處於壓力之下，將導致身體出現生物損耗，而受壓力影響的平均端粒會更短。研究推測，由於所擁有的資源不同，低富裕家庭的兒童更容易遭遇生物學劣勢，例如老化得更快。

低富裕兒童處劣勢

衛報》報導，該研究存在一些局限性，其中所分析的兒童並非來自貧困家庭，而且該研究也不應被解讀為富裕程度與基因品質之間的關聯，而是應顯示壓力環境對衰老和健康的間接影響。

帝國學院公共衛生學院羅賓遜表示，家庭富裕程度和細胞衰老標誌之間存在相關性，尤其潛在的生物模式會在孩子生命的前十年形成，意味著家庭經濟背景的不同，將影響兒童處在生物學上的相對優劣地位。

對此，該研究揭示富裕程度與平均端粒長度之間的聯繫，甚至與壽命和健康息息相關，意味著低富裕家庭的兒童更可能經歷較大的社會心理壓力。

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