教宗良十四世主日彌撒批民族主義政治運動 祈求驅除仇恨

首位來自美國的羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天批評民族主義政治運動，並用「不幸」加以形容，但他並未點名特定國家或領導人。

路透社報導，教宗良十四世今天在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）一場聚集數以萬計教徒的彌撒期間，祈求天主「打開邊界、拆除高牆（並）驅散仇恨」。

教宗說道：「偏見、把我們與鄰人分隔開來的『安全區』、排他性思維，這些都沒有容身之地，不幸的是，我們現在看到它們也出現在政治民族主義中。」

本名普瑞弗斯特（Robert Prevost）的良十四世5月8日當選教宗，接替已故教宗方濟各（Pope Francis）領導擁有14億信徒的天主教會。

在擔任教宗前，普瑞弗斯特不吝批評美國總統川普（Donald Trump），近幾年曾於社群媒體X平台分享多篇不認同川普及美國副總統范斯（JD Vance）的貼文。