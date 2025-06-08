為海洋生態憂心 威廉王子訪問學者

對抗氣候變遷仍未見成效的今天，極端高溫可能成為愈來愈多城市的日常。若人類無法即時扭轉暖化趨勢，又尚未找到移居火星的方法，或許，我們該開始考慮另一個選項：搬到地底生活。澳洲南部的一座內陸小鎮或許正是這個未來的縮影。

2025-06-08 09:00