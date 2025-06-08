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為海洋生態憂心 威廉王子訪問學者

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
聯合國9日將舉行《全球海洋公約》檢討會議，重量級學者提醒人類對海洋的破壞程度仍相當糟糕。（中央社示意圖）
聯合國9日將舉行《全球海洋公約》檢討會議，重量級學者提醒人類對海洋的破壞程度仍相當糟糕。（中央社示意圖）

知名生物學家艾登堡對於地球海洋遭破壞的程度相當憂心！他近日接受英國威廉王子訪問時表示，人類目前的捕魚方式對海洋生物與環境造成很大危害，呼籲政府與聯合國對海洋制定更多保護措施。今年各國將到法國尼斯檢討《全球海洋公約》如何能讓國家更好減少海洋汙染與破壞，尤其塑膠垃圾與過度捕撈問題仍嚴重。

盼納海洋為保護區

根據《英國廣播公司》7日報導，聯合國將於9日於法國尼斯舉行海洋會議，檢討2年前60個國家簽訂、有關海洋保育的《全球海洋公約》執行狀況，包括因應海洋塑膠垃圾、過度捕撈與氣候變遷的成效。此約目前希望將全球30%海洋納入保護區。但艾登堡爵士在接受威廉王子訪問時直言，人類對深海做了很多糟糕的事情。

保育網》提到，「如果人類在偏遠陸地做相同的事情，早就被罰了！」艾登堡舉例，包括底拖漁網對海底環境造成很大的破壞，包括誤捕瀕危物種、破壞深海生態與釋放大量二氧化碳等。因此他希望在聯合國會議的各國談判代表了解「海洋對地球所有人多麼重要」。

海洋公約執行不佳

《英廣》指出，海洋是地球生命的起源，目前對全球經濟貢獻2.5兆美元產值，人類呼吸的氧氣有80%是海洋製造的。《全球海洋公約》希望2030年前將全球海洋約30%區域劃設為保護區，但目前該條約僅有32國核准加入，且許多科學家與NGO擔心，各國政府禁止底拖網捕魚的力道還不夠。

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聯合國 尼斯 保護區

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