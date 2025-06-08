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開箱捷克公部門4／捷克貿工部雕像刻畫產業精神 歷洪水火災仍屹立不搖

中央社／ 布拉格8日專電

掌管捷克貿易與產業發展的「貿工部」，建築充滿巧思，內外有超過120件雕塑作品，分別具手工藝、航海、數學、物理的象徵意義，展現捷克的產業精神。這棟近百年歷史的建築，曾歷經洪災與火災，至今仍屹立不搖。

捷克貿工部（Ministry of Industry and Trade）是負責國家經濟、工業發展、商業政策、能源管理，以及對外貿易協調的中央政府機構。不僅在政策制定扮演關鍵角色，其所在的建築芬達宮（Fanta’s Palace）也具備深厚的歷史與藝術價值。

芬達宮建於1928年至1934年間，由捷克知名建築師芬達（Josef Fanta）操刀設計，並選址在布拉格自古以來工商活動熱區。在1930年代，布拉格已是熱鬧非凡，要找到有5000至6000平方公尺的空間，並非易事。

當年芬達宮斥資3250萬克朗（約新台幣4420萬元）打造，能在布拉格市中心興建具規模與藝術價值的政府建築，在當時堪稱一項精打細算卻不失規模的國家級工程。

芬達宮外觀採用花崗岩與砂岩等石材，整棟建築呈長方形，長107公尺、寬49公尺，3層樓高，外牆厚重宛如護甲，展現堅實大器的風格。

芬達宮總數超過120件雕塑作品，出自14位藝術家之手。走近一看，建築外牆上布滿裝飾，北側立面高聳的雕像象徵工業、貿易、手工藝與航海；西側陽台上則矗立象徵數學、物理、化學與工程的雕像；東側立面浮雕名為「勞動的喜悅」，描繪孩童從事勞動，例如拉車、搬運物資、揮錘與操作齒輪，畫面栩栩如生。

一走進芬達宮，迎面而來的是壯觀的橢圓形前廳，中央樓梯貫穿整棟建築，直通覆蓋玻璃天篷的明亮空間；會議室、部長辦公室以精緻的木質鑲板、大理石牆面與彩繪玻璃裝飾。整棟內部有多達360間辦公室，可容納數百名員工。

芬達宮最引人注目的設計，是高達11公尺的壯麗圓頂。而即便芬達宮歷經二戰後4次大規模整修，仍保有大量原始建築細節，包含門框、鐵件、金屬格柵與部分家具，歲月痕跡為建築增添魅力。

芬達宮1樓牆上懸掛歷任部長的照片，其中揚科夫佐娃（Ludmila Jankovcová）引人注目，她不僅是捷克斯洛伐克首位女性部長，更曾簽署由捷克異議知識分子發起的人權宣言「七七憲章」，呼籲當時的共產政府尊重公民自由與國際人權公約。

芬達宮曾歷經洪災與火災的考驗。2002年8月的洪災重創布拉格，靠近河邊的芬達宮也未能倖免，地下室檔案室與維修設施一度泡水。此後，貿工部升級防洪系統，現已配備完善的抽水設施，防範災害再次發生。

2006年建築圓頂突發火警，所幸被河岸對面的遛狗市民及時發現，並通報消防隊，因此未釀成嚴重損失。

捷克 建築師

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