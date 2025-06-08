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開箱捷克公部門5／捷克地區發展部新藝術風格 雕塑展現消防保險精神

中央社／ 布拉格8日專電

捷克地區發展部大樓外觀華麗，採新藝術風格建成，浮雕象徵火、水與自然災害，內部處處展現消防保險精神，建築本身象徵布拉格發展進程。

捷克地區發展部（Ministry of Regional Development）負責國土規劃、地區發展、住房政策、旅遊推廣及歐盟資金管理等工作，致力於促進全國均衡發展、改善居住條件並推動旅遊發展，同時監督建築法規與公共採購制度。

1996年正式成立的捷克地區發展部，同年進駐布拉格知名景點舊城廣場附近的大樓。這棟大樓原本是3棟破敗的舊房屋，在1902年整合成一棟新建築，並成為布拉格保險公司大樓，甚至有消防隊駐點。

隨著20世紀初的工業化與城市化，建築密集與火災風險增加，社會對公共安全的重視提升，這些因素促進保險市場的快速成長。

值得注意的是，這棟建築由捷克知名建築師波利夫卡（Osvald Polívka）設計，他是波西米亞新藝術（Art Nouveau）運動的先驅，主張裝飾需具有意義性，因此建築裝飾均和保險、消防主題密切相關。

捷克地區發展部的建築外觀華麗，以亮黃色與米黃色為基調，外牆上的浮雕象徵火、水、風、冰雹、閃電與洪水，細膩刻畫各種自然災害，反映保險業所面對的風險。

屋頂上矗立兩座雕像，一尊是身著制服、手持水管的消防員，象徵默默守護城市安全、無懼危險的無名英雄；另一尊則是高舉手臂的婦女、蹲低呼救的孩子，象徵19世紀末被大火吞噬的捷克國家劇院，訴說歷史傷痕與民眾渴望被保護。

在新藝術風格之下，地區發展部內設計呈流動曲線，裝飾主題多取自自然，常見花朵、葉子、蝴蝶和女性身體等元素，從門把、欄杆到天花板與窗框，處處展現細緻工藝與藝術感。

步上主樓梯，迎接的是一座象徵「水」的優雅女性雕像。樓梯兩旁的窗戶鑲有彩繪玻璃，玻璃上有的人像高舉火炬、有的提水滅火，都與消防主題相關。

這棟建築當初為了配合消防功能，最初並未設置主樓梯，而是設計為一個開放式中庭空間，專供消防車停放使用，這種功能性設計展現當時對城市安全的重視。

這裡也曾是文學巨匠卡夫卡（Franz Kafka）的居所，卡夫卡的足跡為這棟結合藝術與公共功能的建築更添文化意涵。

捷克 建築師 保險

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