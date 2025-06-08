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開箱捷克公部門1／捷克外交部建築氣勢非凡 見證冷戰落幕與王室榮光

中央社／ 布拉格8日專電

捷克外交部位於布拉格的采爾寧宮，這棟建於17世紀的宏偉建築，見證捷克百年來的重要歷史時刻，例如1991年華沙公約組織在此宣布解散，象徵冷戰時代的終結，以及18世紀末哈布斯堡王朝在此舉行國王加冕音樂會。

采爾寧宮（Czernin Palace）是捷克早期巴洛克建築的重要代表，歷經哈布斯堡王朝、捷克斯洛伐克、納粹德國及蘇聯的影響，見證捷克歷史與文化轉折。

此宮殿由采爾寧家族於17世紀委託義大利建築師建造，是當時布拉格最大的貴族宮邸，主立面長達140公尺，擁有29個窗軸，建築格局對稱、氣勢磅礴。

18世紀末，隨著采爾寧家族遷往維也納，宮殿逐漸荒廢。昔日華麗的貴族宅邸先後被改作貧民收容所、醫院、紙牌工廠，甚至作為啤酒花倉庫，建築風貌也隨之損毀。

直到20世紀，采爾寧宮被大規模修復工程，才恢復原貌。自1934年起，采爾寧宮成為前捷克斯洛伐克、現今捷克外交部所在地，融合歷史與現代功能。

走進捷克外交部（Ministry of Foreign Affairs），首先映入眼簾的是描繪古典神話英雄海克力士（Herkules）戰勝勒拿九頭蛇（Lernaean Hydra）的雕像。海克力士常被用為宣傳統治者的權威，這座1746年創作的雕像，被當作哈布斯堡皇帝卡爾六世（KarlVI.）戰勝土耳其人的象徵。

宮殿內最大的空間為「主廳」，面積達472平方公尺、高3層樓，是捷克全國第2大的禮堂，也見證眾多歷史時刻的場所。1791年，奧地利哈布斯堡王朝成員利奧波德二世（Leopold II）加冕為波希米亞國王後，在此舉行盛大的音樂會，展現皇室權威。

1991年7月1日，華沙公約組織在主廳召開最後一次會議，簽署終止華沙公約的議定書，華沙公約組織正式宣布解散。華沙公約組織原是冷戰初期，作為對抗北大西洋公約組織（NATO）而成立的軍事聯盟，反映東西方對峙與軍事緊張的高峰，它的解散象徵冷戰畫下句點。

今日主廳作為國際會議場所，設有現代化設備，包括隔音口譯間與多國旗座，當代表團出席時會懸掛代表國的國旗。

緊鄰主廳的是部長級會談空間，其中最華麗的空間是「金色沙龍」（Zlatý salónek），為接待外賓的重要場所。納粹占領期間，此處被納粹高階軍官海德里希（Reinhard Heydrich）當作辦公室。

此外，宮內也保留捷克斯洛伐克第一任總統托馬斯・馬薩里克（Tomáš G. Masaryk）的書房、臥室與茶室，以及1930年代的浴室，其中設有早期的按摩淋浴裝置，當時噴頭嵌入牆面，無法調整水流方向，但至今仍可使用。

采爾寧宮也與一樁懸案密切相關。馬薩里克總統之子、曾任外交部長的楊・馬薩里克（Jan Masaryk），亦曾在此工作與居住。1948年3月，他在宮內神秘墜樓身亡。捷克警方最初判定為「謀殺」、「兇手不明」，但後續技術分析又提出自殺的可能性。

近年來，捷克外交部從法國、英國與美國檔案館取得近200頁相關資料，其中包括美國軍事情報機關的三份解密報告，但楊・馬薩里克的真正死因至今仍無法確定。

采爾寧宮從17世紀的貴族宮邸，到今日肩負外交重任的國家機關，持續見證捷克歷史與國際地位的演變。

捷克 建築師 外交部

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